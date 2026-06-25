Com novidades, Palmeiras se reapresenta e inicia trabalhos na intertemporada

O Palmeiras retomou os trabalhos na noite desta quarta-feira (24), na Academia de Futebol, e deu início à preparação para o segundo semestre. Além da presença do zagueiro Barboza, contratado para reforçar o elenco, a reapresentação contou com o retorno do goleiro Kaique, que estava emprestado ao Nacional, de Portugal.

Formado nas categorias de base do clube, Kaique, de 23 anos, foi reintegrado ao elenco principal e participou normalmente das atividades. O Alviverde aposta no desenvolvimento do goleiro e prevê uma participação mais relevante do atleta nos próximos anos.

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Ao mesmo tempo, a diretoria negocia o empréstimo de Aranha, embora ainda não tenha divulgado o destino do jogador. Atualmente, o setor conta com Carlos Miguel como titular e Marcelo Lomba como principal reserva.

O clube marcou a reapresentação para o período da noite em razão dos exames médicos programados para esta quinta-feira (25). Os jogadores cumpriram o período de jejum exigido para a bateria de testes que ocorrerá no Hospital Sírio-Libanês, parceiro do Palmeiras. Antes da atividade, o elenco acompanhou a vitória da Seleção Brasileira sobre a Escócia pela Copa do Mundo.

Ainda sem os jogadores que estão na Copa

Parte dos atletas já havia iniciado os trabalhos nos últimos dias. Paulinho, Felipe Anderson e Arthur anteciparam a preparação na Academia de Futebol. Já Vitor Roque manteve a rotina de recuperação física durante todo o recesso para acelerar a recuperação da cirurgia no tornozelo.

Os sete jogadores convocados para a Copa do Mundo — Emiliano Martínez, Flaco López, Gustavo Gómez, Jhon Arias, Mauricio, Piquerez e Sosa — não participaram da reapresentação e ainda aguardam definição sobre a data de retorno.

Por fim, o lateral-direito Giay também segue ausente após permanecer junto à delegação da Argentina a convite da federação local. De acordo com o planejamento do clube, ele se reapresentará no início da próxima semana. O Palmeiras voltará a campo apenas em 23 de julho, contra o Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro, e terá quase um mês para ajustar a equipe para a sequência da temporada.

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