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Interventora da SAF do Vasco não pretende atuar nas decisões esportivas

Interventora da SAF do Vasco não pretende atuar nas decisões esportivas
Interventora da SAF do Vasco não pretende atuar nas decisões esportivas -

Nomeada como interventora da SAF do Vasco pelos próximos 60 dias, a advogada Samantha Longo não pretende atuar nas decisões esportivas. Nova gestora do clube, a ex-diretora jurídica da CBF terá poder para decidir os próximos passos. Contudo, pretende deixar o futebol nas mãos de quem entende do assunto e cuidar apenas da parte administrativa.

“Eu sou a interventora e a gestora da SAF, então eu tenho a caneta para dizer “contrata esse, demite aquele”. No fundo, a última palavra é minha. Mas eu não tenho o perfil (…) Minha ideia é manter a parte esportiva com quem entende do assunto para termos o mínimo de prejuízo para o clube nessa parte. Quero que o clube continue cada vez melhor. Não quero causar conflitos, quero tirar”, disse ao “ge”.

Em decisão proferida pela 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro na última terça-feira (23), a juíza Caroline Fonseca afastou Pedrinho e mais dois membros do Conselho Administrativo da SAF do Vasco. Dessa forma, ela nomeou Samantha Longo como interventora da SAF. A advogada, portanto, terá reuniões nesta quinta-feira (25) para compreender a situação e definir a busca por reforços.

“O Vasco está em recuperação judicial. As contratações são fundamentais para o futebol. Pela informação que tenho, R$ 100 milhões foram gastos em contratações esse ano. Qualquer outra contratação, certamente passará por uma análise criteriosa. Se o clube tem dinheiro, se poderá continuar pagando os credores. Não é uma decisão só de contratar ou não, e sim se cabe dentro do que o Vasco tem”, finalizou.

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