Interventora da SAF do Vasco não pretende atuar nas decisões esportivas

Nomeada como interventora da SAF do Vasco pelos próximos 60 dias, a advogada Samantha Longo não pretende atuar nas decisões esportivas. Nova gestora do clube, a ex-diretora jurídica da CBF terá poder para decidir os próximos passos. Contudo, pretende deixar o futebol nas mãos de quem entende do assunto e cuidar apenas da parte administrativa.

“Eu sou a interventora e a gestora da SAF, então eu tenho a caneta para dizer “contrata esse, demite aquele”. No fundo, a última palavra é minha. Mas eu não tenho o perfil (…) Minha ideia é manter a parte esportiva com quem entende do assunto para termos o mínimo de prejuízo para o clube nessa parte. Quero que o clube continue cada vez melhor. Não quero causar conflitos, quero tirar”, disse ao “ge”.

Em decisão proferida pela 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro na última terça-feira (23), a juíza Caroline Fonseca afastou Pedrinho e mais dois membros do Conselho Administrativo da SAF do Vasco. Dessa forma, ela nomeou Samantha Longo como interventora da SAF. A advogada, portanto, terá reuniões nesta quinta-feira (25) para compreender a situação e definir a busca por reforços.

“O Vasco está em recuperação judicial. As contratações são fundamentais para o futebol. Pela informação que tenho, R$ 100 milhões foram gastos em contratações esse ano. Qualquer outra contratação, certamente passará por uma análise criteriosa. Se o clube tem dinheiro, se poderá continuar pagando os credores. Não é uma decisão só de contratar ou não, e sim se cabe dentro do que o Vasco tem”, finalizou.

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