Comentário de Vini Jr em foto de Virginia agita web e reforça rumores de reaproximação

Os rumores sobre uma possível reconciliação entre Virginia Fonseca e Vini Jr voltaram a ganhar força após uma interação do atacante da Seleção Brasileira nas redes sociais. O comentário aconteceu poucas horas depois da vitória do Brasil sobre a Escócia pela fase de grupos da Copa do Mundo e rapidamente chamou a atenção dos fãs.

Além disso, Virginia acompanhou a partida diretamente do estádio, em Miami, nos Estados Unidos. A presença da influenciadora nas arquibancadas, somada à interação pública do jogador, aumentou as especulações sobre uma possível reaproximação, tema que já vinha movimentando as redes nas últimas semanas.

Após marcar dois gols na vitória brasileira por 3 a 0, Vini Jr. apareceu nos comentários de uma publicação feita por Virginia no Instagram. No post, a influenciadora compartilhou fotos usando um vestido nas cores da bandeira do Brasil e escreveu na legenda: “Vai, Brasil”.

Em seguida, o camisa 7 respondeu com a frase “É o Brasil”, acompanhada de diversos emojis de coração vermelho. Pouco tempo depois, o comentário ultrapassou 30 mil curtidas e ganhou destaque entre os seguidores da empresária. A interação também gerou uma onda de reações de fãs, que elogiaram Virginia e destacaram a presença do atacante na publicação.

Vini Jr e Virginia Fonseca viveram um relacionamento de aproximadamente seis meses. O romance, assumido publicamente em outubro de 2025, chegou ao fim em 15 de maio de 2026. Atualmente, o casal enfrenta rumores de reconciliação, com o jogador enviando presentes e interagindo nas redes sociais.

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