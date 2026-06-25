Ludogorets pede à Fifa que mantenha transfer ban do Botafogo

O Ludogorets, da Bulgária, questionou a estabilidade do processo de recuperação judicial da SAF do Botafogo e pediu à Fifa para manter o transfer ban. Afinal, o clube búlgaro acusou o Alvinegro de distorcer os fatos para tentar derrubar a pena imposta pela entidade máxima, devido a dívida pela contratação do atacante Rwan Cruz.

Além disso, o Ludogorets ressaltou que o Botafogo não apresentou evidências sobre como vai tratar a dívida dentro da recuperação judicial. O clube búlgaro, portanto, sugeriu que, caso a Fifa decida considerar o processo de RJ, o caminho mais apropriado seria apenas uma suspensão do processo e não o fim do transfer ban.

Por fim, o Ludogorets também acusou o Botafogo de omitir informações sobre a possível entrada de um novo investidor. Recentemente, a GDA Luma assinou um documento vinculante com o clube social para uma futura venda da SAF. Dessa forma, o clube búlgaro reclamou da falta de informações sobre a existência de novas verbas.

O Botafogo recebeu um transfer ban da Fifa por causa de uma dívida de cerca de R$ 10 milhões junto ao Ludogorets, pela contratação do atacante Rwan Cruz. Em crise financeira, o Alvinegro tem uma dívida avaliada em cerca de R$ 3 bilhões. Dessa forma, a SAF entrou em recuperação judicial para renegociar as dívidas e evitar futuras sanções da entidade máxima.

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