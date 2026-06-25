Após saída de Rincón, Santos tem apenas dois remanescentes de rebaixamento

A saída de Tomás Rincón reduziu ainda mais a lista de remanescentes do elenco do Santos que participou do rebaixamento no Brasileirão de 2023. Após a rescisão do volante, apenas o goleiro Diógenes e o meia Miguelito seguem integrados ao grupo principal que disputa a temporada de 2026.

Os dois, porém, tiveram participação discreta naquela campanha. Miguelito ainda dava os primeiros passos como profissional e disputou apenas sete partidas em toda a temporada. No Brasileirão, o boliviano entrou em campo somente nas duas rodadas iniciais, contra Grêmio e Atlético-MG. Apesar do pouco espaço, o meia integrou o grupo nas partidas decisivas e ficou no banco na derrota para o Fortaleza, resultado que confirmou o rebaixamento santista.

Três anos depois, o jogador vive uma situação diferente. Afinal, conquistou espaço antes da pausa para a Copa do Mundo, marcou seu primeiro gol pelo Peixe e contribuiu com assistências. Aos 22 anos, ele soma 20 partidas em 2026, número igual ao total de jogos que disputou pelo clube entre 2022 e 2025.

Diógenes, por sua vez, também teve presença discreta na campanha da queda. Na época, ele ocupava a condição de terceiro goleiro, atrás de João Paulo e Vladimir, e não entrou em campo durante a temporada. Ainda assim, acompanhou o elenco nas rodadas finais e esteve no banco na partida contra o Fortaleza. Sua estreia oficial só aconteceu no segundo semestre de 2024, já na Série B.

Após o rebaixamento, o Santos afastou Diógenes por não incluí-lo nos planos para a temporada seguinte. A situação mudou quando o clube não conseguiu concluir a contratação de Tadeu, do Goiás. O goleiro, então, voltou ao elenco e, em 2026, recebeu oportunidades como titular em três partidas.

Outros nomes afastados

Outros atletas que fizeram parte do elenco de 2023 ainda mantêm vínculo com o Santos, mas não integram os planos da comissão técnica. Entre eles, o zagueiro Alex Nascimento, que atuou em seis partidas daquele Brasileirão, realiza atividades em horários alternativos no CT Rei Pelé e tem contrato até dezembro.

Já o volante Sandry, presente em cinco jogos da campanha, retornou recentemente após encerrar sua passagem pelo Criciúma em meio a divergências sobre os termos da saída. O contrato dele também termina no fim do ano.

Por fim, outro nome ligado à campanha de 2023 é o goleiro João Paulo. Principal jogador do Peixe naquele ano, com 59 partidas disputadas, ele passou a última temporada emprestado ao Bahia, mas não conseguiu se firmar. O clube baiano decidiu não exercer a opção de compra, e o atleta retornará à Vila Belmiro. Apesar disso, o Santos ainda não definiu o futuro do goleiro, que possui contrato até o fim de 2027.

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