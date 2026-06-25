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Após saída de Rincón, Santos tem apenas dois remanescentes de rebaixamento

Após saída de Rincón, Santos tem apenas dois remanescentes de rebaixamento
Após saída de Rincón, Santos tem apenas dois remanescentes de rebaixamento -

A saída de Tomás Rincón reduziu ainda mais a lista de remanescentes do elenco do Santos que participou do rebaixamento no Brasileirão de 2023. Após a rescisão do volante, apenas o goleiro Diógenes e o meia Miguelito seguem integrados ao grupo principal que disputa a temporada de 2026.

Os dois, porém, tiveram participação discreta naquela campanha. Miguelito ainda dava os primeiros passos como profissional e disputou apenas sete partidas em toda a temporada. No Brasileirão, o boliviano entrou em campo somente nas duas rodadas iniciais, contra Grêmio e Atlético-MG. Apesar do pouco espaço, o meia integrou o grupo nas partidas decisivas e ficou no banco na derrota para o Fortaleza, resultado que confirmou o rebaixamento santista.

Três anos depois, o jogador vive uma situação diferente. Afinal, conquistou espaço antes da pausa para a Copa do Mundo, marcou seu primeiro gol pelo Peixe e contribuiu com assistências. Aos 22 anos, ele soma 20 partidas em 2026, número igual ao total de jogos que disputou pelo clube entre 2022 e 2025.

Diógenes, por sua vez, também teve presença discreta na campanha da queda. Na época, ele ocupava a condição de terceiro goleiro, atrás de João Paulo e Vladimir, e não entrou em campo durante a temporada. Ainda assim, acompanhou o elenco nas rodadas finais e esteve no banco na partida contra o Fortaleza. Sua estreia oficial só aconteceu no segundo semestre de 2024, já na Série B.

Após o rebaixamento, o Santos afastou Diógenes por não incluí-lo nos planos para a temporada seguinte. A situação mudou quando o clube não conseguiu concluir a contratação de Tadeu, do Goiás. O goleiro, então, voltou ao elenco e, em 2026, recebeu oportunidades como titular em três partidas.

Outros nomes afastados

Outros atletas que fizeram parte do elenco de 2023 ainda mantêm vínculo com o Santos, mas não integram os planos da comissão técnica. Entre eles, o zagueiro Alex Nascimento, que atuou em seis partidas daquele Brasileirão, realiza atividades em horários alternativos no CT Rei Pelé e tem contrato até dezembro.

Já o volante Sandry, presente em cinco jogos da campanha, retornou recentemente após encerrar sua passagem pelo Criciúma em meio a divergências sobre os termos da saída. O contrato dele também termina no fim do ano.

Por fim, outro nome ligado à campanha de 2023 é o goleiro João Paulo. Principal jogador do Peixe naquele ano, com 59 partidas disputadas, ele passou a última temporada emprestado ao Bahia, mas não conseguiu se firmar. O clube baiano decidiu não exercer a opção de compra, e o atleta retornará à Vila Belmiro. Apesar disso, o Santos ainda não definiu o futuro do goleiro, que possui contrato até o fim de 2027.

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