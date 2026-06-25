Jornal espanhol se rende a Vini Jr e alerta o Real Madrid: 'Não pode deixá-lo'

A grande atuação de Vini Jr na vitória do Brasil por 3 a 0 sobre a Escócia pela Copa do Mundo 2026 repercutiu fortemente na Espanha. Autor de dois gols e principal nome da Seleção Brasileira na partida, o atacante recebeu elogios da imprensa espanhola, que voltou a destacar sua importância para o Real Madrid.

O jornal espanhol AS foi direto ao comentar o desempenho do camisa 7 brasileiro. “O Real Madrid não pode deixar escapar este Vini”, escreveu a publicação. A publicação destacou a maturidade e o protagonismo do atacante, afirmando que ele atravessa um dos melhores momentos da carreira.

“Os quatro gols de Vinicius em três partidas deixam claro que estamos diante da melhor versão do atacante. Ou até mesmo, eu diria, de um nível superior ao que ele apresentou há dois anos. O que ele está mostrando em solo norte-americano é um verdadeiro caso de amor com o gol, nada comparável ao que se viu anteriormente”, publicou o jornal.

Em andamento

Apesar do alerta feito pelo AS, o Real Madrid não corre risco imediato de perder o atacante. Embora as negociações para uma renovação contratual ainda não tenham sido concluídas, Vini Jr tem contrato até 2027 e já manifestou o desejo de permanecer. Assim, os merengues mantêm o controle sobre a situação do jogador e não enfrentam, neste momento, uma ameaça de saída iminente.

A atuação diante da Escócia também ampliou o reconhecimento internacional do atacante. Além do AS, outros veículos da imprensa europeia classificaram Vini Jr. como um dos grandes protagonistas da Copa. O jornal espanhol Marca, por exemplo, afirmou que o brasileiro “se senta à mesa dos craques” e o colocou entre os principais nomes do futebol mundial na atualidade.

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