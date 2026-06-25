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Sem Memphis e Carrillo, Corinthians se reapresenta nesta quinta para intertemporada

ROTTERDAM, NETHERLANDS - JUNE 03: Justin Kluivert and Memphis Depay of Netherlands speak during the international friendly match between Netherlands and Algeria at De Kuip on June 03, 2026 in Rotterdam, Netherlands. (Photo by Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)
ROTTERDAM, NETHERLANDS - JUNE 03: Justin Kluivert and Memphis Depay of Netherlands speak during the international friendly match between Netherlands and Algeria at De Kuip on June 03, 2026 in Rotterdam, Netherlands. (Photo by Dean Mouhtaropoulos/Getty Images) -

Após 25 dias de férias, o elenco do Corinthians retorna ao CT Joaquim Grava na manhã desta quinta-feira (25) para iniciar a preparação para o segundo semestre da temporada. Assim, a reapresentação marca o começo dos trabalhos de Fernando Diniz de olho nos desafios do Brasileirão, da Copa do Brasil e da Libertadores.

Nem todos os atletas estarão presentes no primeiro dia. Afinal, Carrilho, que atuou pela seleção do Peru em amistosos disputados em junho, recebeu um período extra de descanso e se reapresentará apenas na próxima segunda-feira (29). A informação é do portal “ge”. Já o atacante Memphis Depay continua à disposição da seleção da Holanda na disputa da Copa do Mundo.

O último compromisso do Timão aconteceu em 30 de maio, quando venceu o Grêmio por 3 a 1, em Porto Alegre, pelo Campeonato Brasileiro. Logo após a partida, o clube liberou os jogadores para o período de férias. A comissão técnica, liderada por Fernando Diniz, o executivo de futebol Marcelo Paz e os demais funcionários do CT retomaram as atividades na última quarta-feira (24).

O retorno ocorre em meio a um cenário de salários atrasados desde o quinto dia útil de junho. Apesar da situação, o elenco inicia a preparação para a sequência da temporada, considerada decisiva para as pretensões do clube nas competições nacionais e continentais.

Por fim, o Corinthians terá 17 dias de trabalho até o amistoso contra o Cascavel, marcado para 12 de julho. A volta aos compromissos oficiais acontecerá em 23 de julho, diante do Remo, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro.

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