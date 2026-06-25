Sem Memphis e Carrillo, Corinthians se reapresenta nesta quinta para intertemporada

Após 25 dias de férias, o elenco do Corinthians retorna ao CT Joaquim Grava na manhã desta quinta-feira (25) para iniciar a preparação para o segundo semestre da temporada. Assim, a reapresentação marca o começo dos trabalhos de Fernando Diniz de olho nos desafios do Brasileirão, da Copa do Brasil e da Libertadores.

Nem todos os atletas estarão presentes no primeiro dia. Afinal, Carrilho, que atuou pela seleção do Peru em amistosos disputados em junho, recebeu um período extra de descanso e se reapresentará apenas na próxima segunda-feira (29). A informação é do portal “ge”. Já o atacante Memphis Depay continua à disposição da seleção da Holanda na disputa da Copa do Mundo.

O último compromisso do Timão aconteceu em 30 de maio, quando venceu o Grêmio por 3 a 1, em Porto Alegre, pelo Campeonato Brasileiro. Logo após a partida, o clube liberou os jogadores para o período de férias. A comissão técnica, liderada por Fernando Diniz, o executivo de futebol Marcelo Paz e os demais funcionários do CT retomaram as atividades na última quarta-feira (24).

O retorno ocorre em meio a um cenário de salários atrasados desde o quinto dia útil de junho. Apesar da situação, o elenco inicia a preparação para a sequência da temporada, considerada decisiva para as pretensões do clube nas competições nacionais e continentais.

Por fim, o Corinthians terá 17 dias de trabalho até o amistoso contra o Cascavel, marcado para 12 de julho. A volta aos compromissos oficiais acontecerá em 23 de julho, diante do Remo, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro.

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