Restaurante na Alemanha promete kebab grátis a cada gol de Undav na Copa

Um restaurante em Stuttgart, na Alemanha, encontrou uma maneira inusitada de apoiar o atacante Deniz Undav durante a Copa do Mundo 2026. O ‘Kebaphaus am Feuersee’ anunciou que vai distribuir um kebab aos clientes para cada gol marcado pelo jogador da seleção alemã no torneio.

A iniciativa partiu do gerente Serdar Oguz, que mantém uma relação próxima com o atacante. Cliente frequente do estabelecimento, Undav costuma visitar o local acompanhado de companheiros de equipe do clube pelo qual atua na cidade alemã.

Além disso, o restaurante se prepara para receber os torcedores nesta quinta-feira (25), quando a Alemanha enfrenta o Equador pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Para acompanhar a partida, marcada para as 16h (horário de Brasília), o estabelecimento instalou um telão e espera receber sua capacidade máxima de 40 pessoas.

“Estamos ansiosos pelo jogo e apoiando o Undav e a equipe. Esperamos, inclusive, que eles cheguem à final e que ele volte a visitar o nosso restaurante depois do Mundial”, afirmou Oguz à imprensa local.

Enquanto isso, a seleção comandada por Julian Nagelsmann já garantiu vaga na próxima fase da competição. A equipe lidera o Grupo E com seis pontos, após vencer Curaçao por 7 a 1 e a Costa do Marfim por 2 a 1.

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