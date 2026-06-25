CazéTV bate novo recorde mundial durante transmissão de Brasil x Escócia

A classificação do Brasil para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 veio acompanhada de um novo marco fora das quatro linhas. Durante a transmissão da vitória por 3 a 0 sobre a Escócia, a CazéTV voltou a bater um recorde mundial de audiência simultânea no YouTube e ampliou ainda mais sua presença no torneio.

Com o resultado, o canal comandado por Casimiro Miguel alcançou o terceiro recorde consecutivo durante jogos da Seleção Brasileira nesta Copa. Além disso, a nova marca consolidou uma trajetória de crescimento que acompanha o desempenho da equipe na competição.

Os números mostram uma evolução constante ao longo da fase de grupos. Na estreia contra o Marrocos, a transmissão registrou 12,7 milhões de dispositivos conectados simultaneamente. Em seguida, no confronto diante do Haiti, o alcance saltou para 16,2 milhões, um crescimento de 27,7%.

Além disso, já na partida contra a Escócia, a CazéTV superou novamente seus próprios índices e atingiu o impressionante pico de 18,3 milhões de dispositivos simultâneos, um aumento de 13% em relação ao recorde anterior. Considerando os três jogos do Brasil na primeira fase, o crescimento acumulado chegou a 45,1%, o equivalente a 5,7 milhões de dispositivos a mais entre a estreia e a última rodada.

Dessa forma, os números reforçam o protagonismo das plataformas digitais no consumo esportivo durante a Copa do Mundo de 2026. Com os direitos de transmissão dos 104 jogos do torneio, a CazéTV transformou as partidas da Seleção Brasileira em verdadeiros fenômenos de audiência e consolidou sua posição entre os principais veículos esportivos do ambiente digital.

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