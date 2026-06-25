Pafos renova empréstimo do atacante Lelê, do Fluminense

Fora dos planos do Fluminense, o atacante Lelê vai permanecer no Pafos, do Chipre. Afinal, o clube cipriota renovou o contrato do jogador até o fim da próxima temporada, em junho de 2027. Dessa forma, o Tricolor das Laranjeiras receberá uma compensação financeira pela extensão do vínculo, de acordo com o “ge”.

O Fluminense vai receber 200 mil euros (quase R$ 1,2 milhão) pela extensão do empréstimo. O Pafos, aliás, tinha a opção de compra, estimada em 1 milhão de euros (R$ 5,8 milhões), mas decidiu renovar o empréstimo por mais uma temporada. Assim, como Lelê estava fora dos planos, o Tricolor não fez jogo duro para liberá-lo.

Lelê chegou ao Pafos em janeiro deste ano, com contrato até junho. Assim, foram 14 jogos e quatro gols, sendo peça importante na conquista do título da Copa do Chipre. O atacante, portanto, ganhou moral com o técnico português Ricardo Sá Pinto, que comandou o Vasco em 2020, e se firmou no time cipriota.

Contratado pelo Fluminense em 2023, Lelê chegou após se destacar pelo Volta Redonda no Campeonato Carioca. O atacante, no entanto, não conseguiu se firmar no Tricolor das Laranjeiras e sofreu com lesões em 2024. Ao todo, ele disputou 54 jogos, oito gols e quatro assistências, além de ter conquistado o título da Libertadores de 2023 e a Recopa de 2024.

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