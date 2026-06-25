A Colômbia confirmou o favoritismo diante da República Democrática do Congo, venceu por 1 a 0 e garantiu vaga antecipada na segunda fase da Copa do Mundo 2026. Apesar da classificação, a seleção ainda disputa a liderança do Grupo K, que será definida no confronto contra Portugal, no próximo sábado (27), às 20h30 (de Brasília), em Miami.

“Ser protagonistas, ter posse de bola, é uma equipe muito diferente do que enfrentamos. Veremos o que vamos fazer. Mas vão ser de dois times que tentam jogar bem o futebol. Vamos crescer no dia a dia e incorporar mecanismos para melhorar. Enfrentaremos um bom time, candidato a ganhar o Mundial. Será uma prova importante, vamos ter que usar outras ferramentas para poder estar à altura desse tremendo rival”, disse o técnico Néstor Lorenzo.

“Cristiano é um grande jogador, não pode descuidar. É um dos melhores finalizadores do mundo, ter cuidado para não deixar sozinho perto do gol. Nesse sentido Portugal é um time completo, não podemos marcar só ele. Tem que marcar todas as linhas”, completou.

Duelo tratado como uma final

Autor do gol da vitória sobre os congoleses e artilheiro colombiano na competição, o lateral-direito Muñoz classificou o confronto como uma espécie de final antecipada. Assim, a seleção busca superar sua melhor campanha em Mundiais, registrada em 2014, quando alcançou as quartas de final.

“Se você perguntar a qualquer jogador, dirá que está animado e feliz por enfrentar uma seleção deste nível. É uma partida linda, maravilhosa, mas, no fim das contas, é apenas mais um jogo. Temos que ser inteligentes, analisar bem o adversário, estudá-lo e trabalhar esses dias nos detalhes que nos permitirão competir da melhor forma. Assim, vamos entrar para competir porque aqui todos temos fome de mais. É praticamente um jogo de quartas de final ou uma final. Sabemos a importante que representa”, frisou.

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