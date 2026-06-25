Brasil usa 22 dos 26 convocados na primeira fase; veja quem ainda não jogou

Classificados em primeiro lugar do grupo C, os jogadores da Seleção Brasileira não podem reclamar de falta de oportunidades até aqui na Copa do Mundo. Afinal, o técnico Carlo Ancelotti rodou bastante o plantel e só não utilizou dois zagueiros e dois goleiros reservas.
O empate na estreia com Marrocos ligou o alerta e gerou mudanças. Ibañez deu lugar a Danilo e Igor Thiago saiu para a entrada de Matheus Cunha. O time melhorou e só não foi mantido para o duelo com a Escócia, porque Raphinha se machucou. Assim, Rayan virou titular.
A novidade mais recente foi Neymar. Recuperado de lesão na panturrilha direita, o camisa 10 enfim entrou em campo na última quarta-feira e atuou por 20 minutos para ganhar ritmo de jogo. Dessa forma, a conta fecha na fase de grupos com a ausência de Ederson, Weverton (goleiros) e os zagueiros Bremer e Léo Pereira.
Veja a lista dos jogadores brasileiros:
3 jogos: Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos, Casemiro, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá, Vini Jr. Matheus Cunha
2 jogos: Fabinho, Danilo Santos, Raphinha, Rayan, Gabriel Martinelli e Endrick
1 jogo: Ibañez, Alex Sandro, Ederson, Luiz Henrique, Igor Thiago e Neymar
Não estrearam: Ederson, Weverton (goleiros), Bremer (zagueiro) e Léo Pereira (zagueiro)
Até mesmo Ederson, chamado de última hora após o corte de Wesley, já teve minutagem. Ele entrou contra o Haiti na vaga de Bruno Guimarães. Por outro lado, Ibañez, Luiz Henrique e Igor Thiago saem em baixa das primeiras três partidas. Afinal, foram sacados e não voltaram mais.
Agora, o Brasil aguarda a definição de seu adversário na briga por uma vaga nnas oitavas de final. Quem terminar em segundo no Grupo F entre Holanda, Japão e Suécia pega a Seleção na próxima segunda-feira, às 14h, em Houston.
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