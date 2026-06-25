Athletico anuncia a contratação do lateral-direito Gilberto, ex-Bahia

Em meio à pausa para a Copa do Mundo, o Athletico oficializou, nesta quinta-feira(25). a contratação do lateral-direito Gilberto. Aos 33 anos, o jogador, que vestirá a camisa 12, já está integrado ao elenco no CT do Caju e assinou contrato definitivo até o fim de 2027.

Vale lembrar que o lateral defendia o Bahia desde 2023 e possuía vínculo até dezembro deste ano. Contudo, decidiu encerrar o ciclo no clube baiano. Pelo acordo, o Tricolor manterá 30% dos direitos econômicos do atleta em uma eventual transferência futura.

“Estou muito feliz e motivado por estar aqui no Athletico. Espero poder ajudar o clube, que foi muito bem nesse primeiro semestre. O time tem feito grandes partidas, tenho acompanhado. Então, é uma expectativa muito boa chegar nesse grupo”, disse o jogador ao site do clube.

Gilberto chegou a Curitiba na última segunda-feira (22) para realizar exames e avaliações antes da assinatura do contrato. Nesse sentido, a contratação atende a um pedido do técnico Odair Hellmann, que trabalhou com o jogador no Fluminense em 2020. Ao desembarcar na capital paranaense, o lateral destacou a expectativa pelo reencontro com o treinador.

“O Odair me ajudou muito na minha carreira. Tenho uma gratidão imensa por ele. Ansioso para encontrar ele e todo o grupo, poder ajudar”, frisou

Na temporada, o reforço soma dez partidas e três assistências. No elenco rubro-negro, ele disputará posição com Benavídez e o jovem Gilberto, de 21 anos. Dessa forma, se tornou o segundo reforço da equipe principal nesta janela de transferências. Antes dele, o Furacão anunciou o atacante Jorge Rivaldo, assim como teve a chegada do zagueiro Bruno Baldini, que iniciou sua trajetória no time sub-20.



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