Jogador argentino procura esposa e filhos após terremotos na Venezuela: “Nosso edifício caiu”

O jogador argentino Lucas Trejo afirmou nesta quinta-feira (25) que sua esposa e seus dois filhos estão desaparecidos após os terremotos que atingiram a Venezuela na noite de quarta-feira (24). O atleta, que atua por um clube venezuelano, revelou que não conseguiu mais contato com a família desde os tremores e informou que o prédio onde eles moravam desabou.

Diante da situação, o jogador recorreu às redes sociais para fazer um apelo público em busca de informações sobre o paradeiro da esposa, Yani, e dos filhos, Aarón e Ainhoa. Além disso, Trejo pediu que a mensagem fosse compartilhada para ampliar as chances de localizar os familiares.

“Nosso edifício em Praia Grande caiu, não sei nada da minha família, por favor orem por eles e difundam esta mensagem para alguém que possa tê-los visto. Quero acreditar que não estavam lá. Orem pela minha família, por favor”, afirmou Trejo.

Enquanto isso, Praia Grande, município costeiro localizado a cerca de 12 quilômetros ao norte de Caracas, aparece entre as áreas afetadas pelos tremores. Nesse contexto, a situação vivida pelo jogador reflete o drama enfrentado por milhares de venezuelanos após a sequência de terremotos de magnitudes 7,5 e 7,2 que atingiu o país.

Segundo o governo venezuelano, os abalos provocaram o desabamento de casas e edifícios em diversas cidades. Como consequência, mais de 100 pessoas morreram e centenas ficaram feridas. Além disso, as autoridades seguem contabilizando desaparecidos e avaliando os danos causados pela tragédia.

Por fim, centenas de profissionais permanecem mobilizados nas operações de resgate. As equipes trabalham de forma ininterrupta na busca por sobreviventes sob os escombros e, ao mesmo tempo, tentam localizar pessoas desaparecidas em diferentes regiões afetadas pelos terremotos.

Drama de Lucas Trejo expõe dimensão de terremoto que abalou a Venezuela

Na noite de quarta-feira (24), dois fortes terremotos, de magnitudes 7,5 e 7,2, atingiram a Venezuela em um intervalo inferior a um minuto. Como consequência, casas e prédios desabaram em Caracas e em outras cidades do país. Além disso, moradores do Norte do Brasil também sentiram os tremores.

Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), este foi o terremoto mais intenso registrado na Venezuela em mais de um século. De acordo com o órgão, o último abalo de magnitude superior ocorreu em 1900, quando um terremoto de 7,7 causou grandes danos na região norte de Caracas.

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