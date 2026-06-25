Motorista atropela multidão que comemorava vitória do México e deixa 17 feridos

Ao menos 17 pessoas ficaram feridas na noite de quarta-feira (24) depois que um motorista avançou com o carro contra uma multidão de torcedores que comemorava a vitória do México sobre a República Tcheca pela Copa do Mundo de 2026. O caso aconteceu em Cabo San Lucas, no estado de Baja California Sur, no noroeste mexicano.

Segundo a prefeitura de Los Cabos, milhares de pessoas tomaram as ruas após o triunfo mexicano por 3 a 0, resultado que garantiu à seleção a liderança do Grupo A.

De acordo com informações preliminares, um carro ficou cercado por torcedores em uma das principais avenidas da cidade. Testemunhas relataram que alguns torcedores chegaram a se aproximar e subir no veículo. Em seguida, o motorista acelerou bruscamente e atingiu diversas pessoas antes de perder o controle e bater em um poste.

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram o momento em que o automóvel avança contra a multidão, provocando correria e pânico entre os torcedores. Após a colisão, dezenas de pessoas cercaram o veículo e retiraram o motorista e os ocupantes até a chegada da polícia.

As autoridades informaram que os feridos foram encaminhados a hospitais da região. Até o momento, não há informações detalhadas sobre o estado de saúde das vítimas. O motorista também precisou de atendimento médico e permanece sob custódia policial.

Autoridades investigam o caso

Em comunicado, o prefeito interino de Los Cabos, José Manuel Larumbe, manifestou solidariedade às vítimas e prometeu transparência nas investigações. “Queremos expressar nossa mais profunda solidariedade às pessoas afetadas e às suas famílias após os lamentáveis acontecimentos desta noite”, afirmou.

A Procuradoria de Baja California Sur abriu uma investigação para apurar as circunstâncias do atropelamento e determinar as responsabilidades do caso. As autoridades também fizeram um apelo para que as comemorações relacionadas à Copa do Mundo ocorram de forma pacífica e segura, a fim de evitar novos episódios de violência.

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