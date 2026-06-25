Banida, Rússia volta a disputar torneio oficial da Fifa após quatro anos

Após quatro anos de afastamento das competições organizadas pela Fifa, a Rússia voltará a disputar um torneio internacional. A entidade máxima do futebol confirmou nesta quinta-feira (25) a participação da seleção russa no Mundial Sub-15, que será realizado entre os dias 22 e 31 de outubro, no Azerbaijão.

A decisão representa a primeira autorização concedida pela Fifa para que uma equipe do país participe de uma competição oficial desde o início da guerra na Ucrânia, em fevereiro de 2022. O torneio reunirá seleções de todas as federações filiadas à entidade.

Desde o começo do conflito, a Fifa e a Uefa impediram seleções e clubes russos de disputar competições internacionais. Apesar das punições, as duas organizações nunca suspenderam formalmente a Federação Russa de Futebol, o que manteve aberta a possibilidade de um retorno gradual ao cenário esportivo.

Em Moscou, o governo russo comemorou a medida. O ministro dos Esportes, Mikhail Degtyarev, afirmou que a liberação representa um passo importante para a reintegração do país ao futebol mundial. Além disso, ele disse esperar que a participação no Mundial Sub-15 seja o primeiro movimento para a volta definitiva das equipes russas aos torneios internacionais.

A decisão da Fifa, no entanto, não surgiu de forma inesperada. Nos últimos meses, o presidente da entidade, Gianni Infantino, já havia defendido a reinclusão da Rússia, pelo menos nas categorias de base.

“Temos de fazer isso, ao menos no futebol de formação. Essa proibição não alcançou nada”, declarou o dirigente em uma de suas manifestações sobre o tema.

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