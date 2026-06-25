Jovens retornam de empréstimo e treinam com Flamengo

Após retornarem de empréstimo, Lorran e Rayan Lucas vem treinando com o elenco do Flamengo no CT do Ninho do Urubu e sonham em receber oportunidades durante a intertemporada em Portugal. Os jovens, portanto, devem ser as novidades na lista da viagem. Contudo, eles têm a permanência avaliada pela comissão técnica e diretoria, de acordo com o “ge”.

A dupla se reapresentou com o elenco profissional na última sexta-feira (19) e estão participando das atividades no CT do Ninho do Urubu. Dessa forma, eles podem aproveitar a oportunidade para se consolidar no Flamengo. Afinal, o técnico Leonardo Jardim deseja aproveitar o período de preparação em Portugal para observar mais os jovens.

A comissão técnica de Leonardo Jardim ainda não trabalhou com nenhum dos jovens, o que pode ser um ponto positivo para eles. Rayan Lucas estava emprestado ao Sporting, de Portugal, desde junho do ano passado. No clube português, aliás, disputou 23 jogos, sendo 20 como titular. Já Lorran, por sua vez, estava no Pisa, da Itália, onde disputou apenas dez partidas, mas apenas uma como titular.

Rayan Lucas, de 21 anos, tem contrato com o Flamengo até 2028. Já Lorran, de 19, tem vínculo até 2029. Ele, no entanto, ainda tem idade para retornar para a base, caso fique fora dos planos da comissão técnica de Leonardo Jardim. Portanto, o futuro da dupla será decidido apenas após o período de preparação em Portugal.

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