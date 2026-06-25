Mãe de Neymar se emociona com retorno do jogador: “A minha fé me trouxe até aqui”

O retorno de Neymar à Seleção Brasileira após 981 dias longe da equipe emocionou não apenas os torcedores, mas também sua mãe, Nadine Gonçalves. O camisa 10 voltou a vestir a amarelinha na vitória sobre a Escócia, na última quarta-feira (24), ao entrar nos minutos finais da partida válida pela Copa do Mundo.

Em entrevista à apresentadora Glenda Kozlowski, Nadine falou sobre o significado do momento e destacou a importância da fé durante o período de recuperação do jogador. Além disso, ela ressaltou o esforço do filho para voltar a atuar em alto nível após enfrentar uma grave lesão no joelho.

“A minha fé me trouxe até aqui. Se não fosse por Deus, talvez não estivéssemos aqui. Mas significa que meu filho conseguiu. Ele pagou o preço para estar aqui”, afirmou.

Na sequência, a mãe do craque relembrou os momentos difíceis vividos pela família durante os últimos anos. Segundo ela, acompanhar a recuperação de Neymar foi um processo doloroso, especialmente por conhecer a paixão que o atleta tem pelo futebol.

“Foram anos e momentos muito tristes. A gente que é mãe queria ter passado por ele, sentido toda dor, todo sofrimento… Eu sei que meu filho ama futebol, ama jogar, então pra mim era muito triste”, desabafou.

Agora, com a recuperação concluída e novamente à disposição da Seleção Brasileira, Neymar inicia uma nova etapa na carreira. Enquanto isso, Nadine celebra o retorno do filho aos gramados e vê o momento como a recompensa por um longo período de desafios, sacrifícios e perseverança.

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