Bruno Guimarães percorre maior distância em vitória do Brasil

Um dos destaques do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo, o volante Bruno Guimarães percorreu a maior distância na vitória sobre a Escócia por 3 a 0, nesta quarta-feira (24), em Miami, nos Estados Unidos. Afinal, o camisa 8 correu 12,1 quilômetros na partida. Assim, liderou com ampla vantagem para os demais brasileiros, segundo o relatório divulgado pela Fifa.

Bruno Guimarães, portanto, percorreu 2,1 quilômetros a mais do que o segundo colocado Vini Jr, que correu 10 quilômetros. O camisa 7, que fez dois gols na partida, registrou a mesma distância total percorrida do que o zagueiro Gabriel Magalhães. Dessa forma, eles foram os únicos que ultrapassaram a marca de 10 quilômetros.

Já em relação ao pico de velocidade, o lateral-direito Danilo surpreendeu e liderou a estatística. Afinal, o camisa 13 atingiu 34,2 km/h em um pique. Dessa forma, superou nomes como Gabriel Martinelli (34,1 km/h) e Endrick (33,9 km/h). Destaque do jogo, Vini Jr registrou um pico de 33,4 km/h na sua melhor arrancada na partida.

Já Neymar, que voltou a jogar pela Seleção após 981 dias, registrou 2,4 quilômetros percorridos, à frente apenas de Alex Sandro (1,8 km) e Endrick (1,5 km). Além disso, o camisa 10 deu um pique de 26,4 km/h — à frente apenas de Alisson, o goleiro, no quesito. Ao todo, o craque atuou por 20 minutos, deu uma finalização e três passes-chave.

Jogadores do Brasil com maior distância percorrida:

1º – Bruno Guimarães: 12,1 km

2º – Vini Jr: 10 km

3º – Gabriel Magalhães: 10 km

4º – Danilo: 9,6 km

5º – Marquinhos: 9,3 km

6º – Douglas Santos: 8,9 km

7º – Rayan: 8,8 km

8º – Matheus Cunha: 8,3 km

9º – Casemiro: 7,8 km

10º – Paquetá: 7,6 km

11º – Alisson: 5,3 km

12º – Gabriel Martinelli: 3,4 km

13º – Fabinho: 3,2 km

14º – Neymar: 2,4 km

15º – Alex Sandro: 1,8 km

16º – Endrick: 1,5 km

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