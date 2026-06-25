Aos 59 anos, Kazu Miura renova contrato e jogará a 42ª temporada como profissional

A longevidade de Kazu Miura ganha mais um capítulo. O Fukushima United, da terceira divisão do Japão, renovou o contrato e confirmou a permanência do atacante de 59 anos para a temporada 2026, garantindo, portanto, ao veterano a oportunidade de disputar o seu 42º ano consecutivo como profissional.

Conhecido mundialmente como ‘Rei Kazu’, o atacante iniciou a carreira em 1986. No Brasil defendeu XV de Jaú e Santos anos anos 1980. Desde então, construiu uma trajetória rara no futebol, com passagens por clubes da Itália, Croácia, Austrália, Portugal e Japão.

Além disso, Miura segue quebrando recordes. O japonês completará 60 anos em fevereiro e continua sendo o jogador mais velho em atividade em uma liga profissional de futebol.

Ao longo de mais de quatro décadas nos gramados, o ex-atacante da seleção japonesa conquistou 13 títulos e se transformou em um dos maiores símbolos do esporte no país.

“O apoio caloroso dos torcedores me deu muita força. Vou continuar trabalhando com paixão e me dedicando nos treinamentos para contribuir com a equipe”, afirmou o jogador em comunicado divulgado pelo clube.

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