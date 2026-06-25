São Paulo abre diálogo com lideranças em meio à turbulência nos bastidores

Em meio ao período de reformulação no departamento de futebol, a diretoria do São Paulo organizou uma série de reuniões no CT da Barra Funda para apresentar os próximos passos da gestão e estreitar o diálogo com lideranças do clube. Assim, os encontros ocorrerão ao longo das próximas duas semanas e reunirão dirigentes, membros da comissão técnica e conselheiros influentes nos bastidores. A informação é do portal “ge”.

A iniciativa busca fortalecer o alinhamento interno em um momento de intensa movimentação política. O primeiro encontro ocorrerá nesta sexta-feira (26), enquanto a segunda reunião está prevista para a próxima semana. Durante as apresentações, a diretoria pretende detalhar o planejamento esportivo para a sequência da temporada e esclarecer decisões recentes tomadas no departamento de futebol.

O técnico Dorival Júnior e o executivo interino Rafinha participarão das conversas e apresentarão avaliações sobre o trabalho realizado até aqui. Desde a saída do executivo Rui Costa, Rafinha assumiu a condução do setor e passou a liderar, ao lado do advogado Felipe Carvalho, as tratativas relacionadas à janela de transferências.

Busca por novo executivo

A estratégia surge em um cenário de questionamentos à gestão do presidente Harry Massis. Desde que assumiu o comando do clube, em janeiro, após o afastamento de Julio Casares, o dirigente promoveu mudanças importantes no futebol. Nesse período, o São Paulo passou pelos comandos de Crespo, Roger Machado e Dorival Júnior, sequência que ampliou as críticas sobre a condução do departamento.

A demissão de Rui Costa, oficializada no último sábado (20), representou mais um capítulo das mudanças promovidas pela atual administração. Com a eleição presidencial marcada para a primeira quinzena de dezembro, a movimentação nos bastidores já ganhou força. Embora o grupo da situação ainda não tenha definido um candidato, Harry Massis mantém aberta a possibilidade de disputar a permanência na presidência do clube.

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