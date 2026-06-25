Fluminense recebe proposta de mais de R$ 50 milhões por Bernal

O volante Facundo Bernal, do Fluminense, voltou a despertar o interesse do Real Betis, da Espanha. Afinal, o clube espanhol formalizou uma proposta de 10 milhões de dólares (cerca de R$ 52 milhões) por 100% dos direitos econômicos, segundo o “ge”. O jogador uruguaio é desejo antigo dos espanhóis, que tentaram a contratação no ano passado.

O Fluminense tem 60% dos direitos econômicos de Bernal. Dessa forma, o Tricolor das Laranjeiras negocia com o Defensor, do Uruguai, que é dono dos outros 40%, uma fatia maior da venda. O volante uruguaio também está na mira do Torino, da Itália, que não formalizou uma proposta. Dessa forma, o Real Betis voltou a carga pelo jogador.

No ano passado, o Real Betis tentou a contratação de Bernal. Na época, no entanto, o Fluminense recusou e disse que não tinha interesse em negociá-lo naquele momento. No início deste ano, o volante uruguaio chegou a assumir a posição de titular, mas sofreu uma lesão e voltou a se tornar peça no banco de reservas.

Contratado em agosto de 2024, Bernal chegou com a expectativa de substituir André, negociado com o Wolverhampton, da Inglaterra. O volante, que era apontado como uma joia do futebol uruguaio, teve dificuldades de adaptação e oscilou. Ele soma 83 jogos pelo Fluminense e contribuiu com três assistências. O Tricolor tem 60% dos direitos econômicos.

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