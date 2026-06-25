Neymar fala sobre Messi após retorno à Seleção na Copa: “Um grande amigo”

Neymar voltou a vestir a camisa da Seleção Brasileira após 981 dias afastado dos gramados pelo Brasil. Assim, o retorno ocorreu na vitória por 3 a 0 sobre a Escócia, nesta quarta-feira (24), pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

Após a partida, o camisa 10 atendeu jornalistas na zona mista e também conversou com profissionais da imprensa argentina. Durante o bate-papo, o jogador comentou sobre Lionel Messi, tema que naturalmente surgiu entre as perguntas dos repórteres.

“Messi é uma pessoa muito melhor fora de campo. Ele é bom em campo, certo? Imagine fora dele. Estou muito feliz por tê-lo conhecido, por ter jogado com ele, ele é um grande amigo. Conversamos muito, mesmo hoje em dia, ele sabe que me importo muito com ele”, disse em entrevista ao canal “DSports”.

O atacante também aproveitou a oportunidade para agradecer o carinho que recebe dos torcedores argentinos ao longo da carreira. A relação entre Neymar e o público do país vizinho voltou a ganhar destaque após sua volta à Seleção em uma Copa do Mundo.

“Obrigado ao povo da Argentina pelo carinho que sempre me demonstram”, finalizou.

Próximos adversários

Enquanto aguarda a definição do próximo adversário, o Brasil já conhece as possíveis opções para a fase anterior às oitavas de final. Afinal, a equipe enfrentará o segundo colocado do Grupo F, posição atualmente disputada por Holanda, Japão e Suécia. O confronto, portanto, está marcado para a próxima segunda-feira (29), às 14h (de Brasília).

A Argentina, por sua vez, já assegurou a liderança do Grupo J e ainda fará o último compromisso da primeira fase no sábado, contra a Jordânia. Na sequência, os argentinos entrarão em campo no dia 3 de julho, diante do segundo colocado do Grupo H, que pode ser Espanha, Uruguai, Cabo Verde ou Arábia Saudita.

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