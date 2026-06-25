Vini Jr supera Tostão e Ronaldo em Copas; entenda

O ponta Vini Jr segue desequilibrando a favor da Seleção Brasileira. E não é só na atual Copa do Mundo: somando as participações em 2022, no Catar, e em 2026, nos Estados Unidos, México e Canadá, o craque superou nomes de peso em participações diretas em gols nos Mundiais.

Afinal, com os dois marcados diante da Escócia, na última quarta-feira (24/6), o camisa 7 chegou a oito participações. Dessa forma, de acordo com levantamento do “Bolavip”, ultrapassou nomes como Ronaldo Fenômeno e Tostão.

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Assim, ele surge em quarto em tal lista considerando todas as Copas do Mundo. Somente Leônidas da Silva, Ademir Menezes e Pelé ficam à frente do craque do Real Madrid. Vini, aliás, estava empatado com Tostão e Ronaldo Fenômeno, ambos com média de uma participação direta em gol por jogo. Assim, superou os dois ídolos do futebol brasileiro e se isolou como o quarto jogador mais decisivo para o Brasil em Copas do Mundo. A média de Vini Jr. agora é de 1,14 participação direta por partida.

Neymar entra em campo e abaixa sua média

Uma outra notícia impactante durante o jogo contra a Escócia foi o retorno de Neymar, que chegou à quatro Copas. Enquanto Vini foi à oito participações diretas em sete jogos, Neymar tem 11 em 14 partidas. A média do camisa 7 é de 1,14; já a do camisa 10 caiu para 0,78.

Para chegar aos números que colocam Vini Jr. no patamar dos maiores ídolos da história da Seleção Brasileira, o levantamento consultou a plataforma de dados “Otpa”, considerou os 20 jogadores com mais gols marcados pela seleção nas Copas e mais os 20 jogadores com mais assistências pelo Brasil em Mundiais. Ao somar os números e considerar a quantidade de partidas disputadas por cada um, a conta atingiu a média.

Top-3 pode ter outros números

Um detalhe importante não pode passar despercebido: as estatísticas de assistências só existem com precisão a partir da Copa do Mundo de 1966. Como consequência disso, o número de participações diretas de jogadores que atuaram nos Mundiais até 1962 pode estar subdimensionado.

O topo do ranking de participações diretas em gols por partida em Copas do Mundo é ocupado por três jogadores dessa era pré-1966. Leônidas da Silva fez oito gols em cinco jogos e ninguém sabe quantas assistências o craque deu nos Mundiais de 1934 e 1938. Atrás dele está Ademir Menezes, autor de nove gols em seis partidas na Copa de 1950. O número de passes para gol que o atacante fez na campanha do vice-campeonato é um mistério. Foram 22 gols marcados pelo Brasil no total na competição.

Por fim, em terceiro lugar está Pelé. O Rei soma, até onde se sabe, 18 participações diretas em 14 partidas de Copas do Mundo. O número não considera oito gols marcados em que Pelé estava em campo e que, por isso, pode ter sido o autor do passe para o gol. Ou seja, Pelé pode ter somado até 26 participações diretas em 14 jogos de Copa do Mundo.

Confira a lista*

1 – Leônidas da Silva* (1934, 1938): 1,6 participação direta por jogo

2 – Ademir Menezes* (1950): 1,5 participação direta por jogo

3 – Pelé* (1958, 1962, 1966 e 1970): 1,28 participação direta por jogo

4 – Vini Jr (2022, 2026): 1,14 participação direta por jogo

5 – Ronaldo (1994, 1998, 2002, 2006): 1 participação direta por jogo

6 – Tostão (1966, 1970): 1 participação direta por jogo

7 – Chico* (1950): 1 participação direta por jogo

8 – Vavá (1958, 1962): 0,9 participação direta por jogo

9 – Careca (1986, 1990): 0,88 participação direta por jogo

10 – Roberto Dinamite (1978, 1982): 0,8 participação direta por jogo

*Estatísticas incompletas

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