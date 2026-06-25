Flamengo fará jogo-treino contra o Bonsucesso

Prestes a viajar para Portugal para a realização de sua intertemporada, o Flamengo marcou um jogo-treino para esta sexta-feira (26/6), no CT Ninho do Urubu. Será contra o Bonsucesso, time que disputa a Copa Rio e a Série A2 do Campeonato Carioca.

Assim, este será o último teste do Fla antes de viajar a Portugal. A delegação, afinal, se encaminhará ao Algarve já neste domingo (28/6), em voo marcado para 15h35 (de Brasília), segundo informações do “ge” desta quinta-feira (25/6).

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O duelo contra o Bonsucesso servirá, então, para testes dentro do elenco, com direito a jovens da base ganhando minutos e experiência. Alguns deles, aliás, viajarão com o resto do plantel para Portugal, podendo ganhar maior minutagem com o técnico Leonardo Jardim.

Os jogos da intertemporada do Flamengo começam já no dia 3 de julho, quando o time encara o River Plate (ARG), às 15h30. Depois, no dia 8, enfrenta o Lausanne (SUI), às 16h30. Por fim, se despede dos amistosos contra o Benfica, dia 11, às 15h30. Todos os jogos serão no Estádio Algarve, localizado entre os municípios de Faro e Loulé, na região Sul de Portugal.

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