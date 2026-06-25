Pedrinho aponta fator decisivo para a saída de Renato Gaúcho do Vasco

O presidente do Vasco, Pedrinho, explicou detalhadamente nesta quarta-feira (24) os bastidores que culminaram no desligamento do técnico Renato Gaúcho. Durante uma entrevista concedida ao canal “Atenção, Vascaínos”, o mandatário vascaíno assegurou que a decisão se baseou estritamente em critérios esportivos, embora também tenha aproveitado a oportunidade para criticar de forma contundente o teor das recentes declarações públicas do treinador.

Conforme a análise do dirigente, a diretoria contratou Renato em um período de forte turbulência institucional, reconhecendo que o profissional desempenhou um papel crucial na reconstrução do equilíbrio psicológico do elenco em um primeiro momento.

“Acho o Renato um cara incrível. Tive uma passagem pequena com ele em 2008, é um cara de um trato muito fácil, qualificado como pessoa mesmo. Nessas trocas de treinadores tem que olhar rápido o mercado e entender o que o seu grupo precisa. Naquele momento, o Renato era essencial por uma questão de desgaste emocional dos atletas, e o Renato recuperaria isso”, iniciou o mandatário.

Contudo, a avaliação da gestão mudou significativamente ao longo das semanas devido ao comportamento do técnico diante da imprensa. Pedrinho pontuou que o rendimento inicial em campo atendeu às expectativas, mas ressaltou que as coletivas de Renato começaram a gerar um forte incômodo interno na colina.

“Teve uma resposta inicial boa. Depois foi muito claro. As entrevistas me incomodavam. Quando o Felipe deu uma declaração sobre o Capasso, ele desvalorizou um patrimônio, mas eu sabia o que ele estava fazendo. Mas quando um treinador fala de um atleta ele não está desvalorizando? A questão das entrevistas não foi o determinante. Me incomodava? Sim. Temos de olhar o contexto. Eu tenho que olhar onde eu estou falhando, os jogadores, o treinador”, completou Pedrinho.

Resultados ruins no Vasco

Além disso, o dirigente máximo do clube carioca enfatizou que o comandante cometeu um equívoco grave ao se omitir da responsabilidade pelos resultados ruins.

Como consequência direta dessa postura, o treinador acabou transferindo uma carga excessiva de pressão para os próprios jogadores quando enfatizou publicamente a carência do elenco e a urgência por novas contratações no mercado de transferências.

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“O Renato é um cara muito bom, mas pecou um pouquinho em olhar também para ele e ver onde podia melhorar. E direcionou um míssil muito forte para os atletas, que já estão desacreditados pela torcida, todos falando mal deles. Aí você vai para uma entrevista falando que precisa contratar, que não faz milagre”, disse.

Por fim, o presidente vascaíno relembrou episódios anteriores envolvendo manifestações de outros membros da diretoria sobre os atletas profissionais. Com isso, Pedrinho encerrou o assunto reiterando que falas desfavoráveis em canais oficiais prejudicam diretamente tanto a autoestima do grupo de jogadores quanto a avaliação financeira dos ativos financeiros do clube no mercado do futebol.

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