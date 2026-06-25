México brilha como anfitrião e repete feito da Itália na Copa de 1990

Não bastasse se classificar em primeiro lugar do Grupo A, o México alcançou a façanha de não levar nenhum gol nas três partidas até aqui. A campanha com 100% de aproveitamento na Copa do Mundo vem levando os torcedores ao delírio e dá confiança à seleção para sonhar mais alto. Afinal, há 36 anos um anfitrião não repetia este feito.

Em 1990, a Itália sediou o Mundial e saiu invicta da fase de grupos – três vitórias e também nenhum gol sofrido. Depois disso, a única que derrotou todos os adversários foi a Alemanha, em 2006. Porém, foi vazada duas vezes pela Costa Rica, na estreia.

O técnico Javier Aguirre, em sua quarta Copa com o México, crê que o grupo não está satisfeito. O objetivo é igualar ou até superar as quartas de final de 1970 e 1986. Não à toa, em ambas as ocasiões a seleção jogou em casa e contava com o apoio das arquibancadas.

“Nós estamos muito conscientes que, ao final, o importante é ganhar. Tomara que se jogue bem e ganhe. Seria algo melhor. Mas nestes torneios, quando começa a fase de mata-mata, as estatísticas e os dados vão caindo. Creio que melhoramos essa mentalidade de “já está bom”. Não, não nos contentemos em estar aqui”, disse.

Outras campanhas do México como anfitrião:

Em 1970

México 0 x 0 União Soviética (fase de grupos)

México 4 x 0 El Salvador (fase de grupos)

México 1 x 0 Bélgica (fase de grupos)

Itália 4 x 1 México (quartas de final)

Em 1986

México 2 x 1 Bélgica (primeira fase)

México 1 x 1 Paraguai (primeira fase)

México 1 x 0 Iraque (primeira fase)

México 2 x 0 Bulgária (oitavas de final)

México 0(1) x 0(4) Alemanha Ocidental (quartas de final)

Caso derrote o próximo adversário (ainda indefinido), o México alcançará outro feito marcante. Afinal, será a primeira vez que a seleção vence quatro jogos em um mesmo Mundial. O máximo que conseguiu foram três triunfos, em 1986. Em 70, não havia oitavas de final porque a Copa tinha apenas 24 seleções.

Vale lembrar que os outros anfitriões desta Copa, os Estados Unidos e o Canadá, já foram vazados. Ambos, porém, também já se classificaram. E as únicas equipes que podem se juntar aos mexicanos e terminar a primeira fase sem levar gols são a Espanha, Argentina e Gana, que ainda entram em campo para o terceiro jogo.

Seleções que não levaram gols na fase de grupos:

México (2026)

Uruguai (2018)

Argentina (1998)

Itália (1990)

Brasil (1986)

Holanda (1974)

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