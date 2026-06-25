Cristiano Ronaldo reencontra Georgina e posta foto

O atacante Cristiano Ronaldo está de bem com a vida após a grande goleada da seleção de Portugal sobre o Uzbequistão, na última terça-feira (23/6). Assim, nesta quinta (25/6), o craque se encontrou com a noiva, Georgina Rodríguez, em Miami (EUA) durante folga antes da terceira e decisiva rodada dos portugueses na Copa do Mundo.

Via Instagram, o casal – dos mais conhecidos e queridos dos fãs de futebol – publicou a mesma foto, onde surgem abraçados em momento de paz. Em sua publicação, Georgina brinca: “Dad’s Talisman”, ou “Talismã do Papai” em tradução livre. Já Ronaldo, em sua conta, legendou com um emoji de coração.

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Ambos, afinal, estão juntos desde 2016, quando começaram a namorar. Assim, ficaram noivos apenas em agosto de 2025. Foi quando Cristiano Ronaldo pediu a mão de Georgina em casamento. Ambos moram juntos em Riade, na Arábia Saudita, onde o craque joga defendendo o Al-Nassr, dos principais clubes do país árabe.

O casal tem dois filhos biológicos juntos: Alana Martina, de sete anos, e Bella Esmeralda, de três. Além deles, CR7 ainda tem Cristiano Ronaldo Jr, de 16, e os gêmeos Eva e Matteo, de nove. Apesar de não ser mãe biológica do trio, Georgina surge como figura materna e se considera mãe dos três.

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