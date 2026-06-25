Cruzeiro insiste por Gabriel Pec e reduz distância para acordo

O Cruzeiro segue firme na tentativa de contratar Gabriel Pec. Considerado um dos principais alvos da diretoria no mercado, o atacante de 25 anos continua em negociação com a Raposa, que ainda busca reduzir a diferença financeira existente em relação ao LA Galaxy, da MLS. O Cabuloso já sinalizou que está disposto a investir pesado para concretizar a operação, mas ainda não alcançou os valores exigidos pelos norte-americanos.

Atualmente, o Cruzeiro aceita desembolsar até 10 milhões de dólares, cerca de R$ 52,3 milhões na cotação atual. O LA Galaxy, por sua vez, mantém posição firme e pede pelo menos 12 milhões de dólares, aproximadamente R$ 62,8 milhões. A diferença de cerca de R$ 10,5 milhões vira o principal entrave para o avanço. Mesmo assim, as conversas permanecem em andamento.

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Artur Jorge trata contratação como prioridade

A busca por Gabriel Pec conta com um importante aliado dentro da Toca da Raposa. O técnico Artur Jorge vê o atacante como peça ideal para reforçar o setor ofensivo e tem participado das discussões internas sobre a negociação. O treinador português acredita que o jogador tem competência de elevar o nível da equipe no segundo semestre, enquanto oferece velocidade, poder de decisão e versatilidade no ataque.

Revelado pelo Vasco, o atleta construiu trajetória consistente no futebol brasileiro antes de se transferir para os EUA. Desde que chegou à Califórnia, o atacante conseguiu se destacar rapidamente. Em duas temporadas vestindo a camisa do clube, acumulou números expressivos e se transformou em um dos principais jogadores da MLS. Seu desempenho passou a chamar atenção de diferentes mercados, incluindo o brasileiro.

Os resultados ajudam a explicar o interesse do Cruzeiro. Ao longo de 92 partidas pelo LA Galaxy, Pec marcou 38 gols e teve participação decisiva em importantes conquistas. Além disso, levantou os troféus da Conferência Leste e da Copa da Liga. O atacante também foi premiado como All-Star e Contratação do Ano em 2024. A diretoria celeste, nesse sentido, continua trabalhando para encontrar uma fórmula capaz de convencer os norte-americanos e entregar ao técnico Artur Jorge um dos reforços mais desejados da temporada.

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