Domínguez acelera preparação e testa Atlético com Léo Duarte

O Atlético deu mais um passo importante na preparação para a retomada da temporada. Na manhã desta quinta-feira (25), o técnico Eduardo Domínguez comandou a primeira atividade tática mais intensa da intertemporada na Cidade do Galo e contou pela primeira vez com a participação do zagueiro Léo Duarte, reforço anunciado recentemente pelo clube. O treinamento marcou uma nova etapa dos trabalhos visando o retorno do Campeonato Brasileiro.

A movimentação aconteceu no campo 6 do centro de treinamento, em Vespasiano, e foi acompanhada pela imprensa. Domínguez dividiu o elenco em quatro grupos para uma atividade que durou pouco mais de uma hora. Durante o exercício, o foco esteve na saída de bola, circulação rápida e construção de jogadas com passes curtos. Ao mesmo tempo, o treinador começou a colocar em prática conceitos que pretende utilizar na sequência da temporada.

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Departamento médico segue movimentado

Por outro lado, nem todos os jogadores participaram das atividades com bola. Os meio-campistas Bernard, Maycon, Patrick, Gustavo Scarpa e Índio permaneceram em tratamento na fisioterapia e não foram a campo. Enquanto isso, o atacante Dudu realizou um trabalho específico de recondicionamento físico. Mesmo com algumas ausências, a comissão técnica considera positiva a evolução do grupo durante este período de preparação. Em seguida, o clube programou a apresentação oficial de Léo Duarte, além das entrevistas de Renan Lodi e Tomás Cuello.

A presença de Léo Duarte foi uma das principais novidades do dia. Contratado para reforçar o sistema defensivo, o zagueiro de 29 anos assinou contrato até 2030 e chega para aumentar a concorrência no setor. Além disso, o defensor inicia a adaptação ao estilo de jogo de Domínguez em um momento considerado ideal, já que o clube terá quase um mês completo de treinamentos antes do retorno das competições oficiais.

A programação atleticana segue intensa nos próximos dias. Nesta sexta-feira (27), o elenco realizará atividades em dois períodos. No sábado (28), haverá apenas um treinamento pela manhã. Enquanto isso, a comissão técnica aproveita o tempo livre no calendário para ajustar questões táticas e físicas. Por fim, o próximo compromisso oficial do Atlético está marcado para o dia 21 de julho, diante do Bahia, na Arena MRV, pela 19ª rodada do Brasileirão.

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