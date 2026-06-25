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Jornal italiano coloca Guga na mira de gigante do futebol europeu

Rio de Janeiro, Brasil - 27/05/2026 - Estádio Maracanã. Fluminense enfrenta o Deportivo La Guaira esta noite no Maracanã pela 6ª rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores 2026. FOTO: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C. IMPORTANTE: Imagem destinada a uso institucional e divulgação, seu uso comercial está vetado incondicionalmente por seu autor e o Fluminense Football Club.É obrigatório mencionar o nome do autor ou usar a imagem. . IMPORTANT: Image intended for institutional use and distribution. Commercial use is prohibited unconditionally by its author and Fluminense Football Club. It is mandatory to mention the name of the author or use the image. . IMPORTANTE: Imágen para uso solamente institucional y distribuición. El uso comercial es prohibido por su autor y por el Fluminense FootballClub. És mandatório mencionar el nombre del autor ao usar el imágen.
Rio de Janeiro, Brasil - 27/05/2026 - Estádio Maracanã. Fluminense enfrenta o Deportivo La Guaira esta noite no Maracanã pela 6ª rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores 2026. FOTO: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C. IMPORTANTE: Imagem destinada a uso institucional e divulgação, seu uso comercial está vetado incondicionalmente por seu autor e o Fluminense Football Club.É obrigatório mencionar o nome do autor ou usar a imagem. . IMPORTANT: Image intended for institutional use and distribution. Commercial use is prohibited unconditionally by its author and Fluminense Football Club. It is mandatory to mention the name of the author or use the image. . IMPORTANTE: Imágen para uso solamente institucional y distribuición. El uso comercial es prohibido por su autor y por el Fluminense FootballClub. És mandatório mencionar el nombre del autor ao usar el imágen. -

A iminente abertura de mais uma janela de transferências no futebol europeu agita os bastidores do esporte e fomenta novas especulações no mercado da bola. Diante desse cenário, o jornal italiano Gazzetta dello Sport revelou nesta quinta-feira (25) que intermediários ofereceram o lateral-direito Guga, atualmente no Fluminense, à Inter de Milão.

O gigante italiano busca intensamente um reforço para o setor, principalmente porque viu fracassar a negociação por Marco Palestra, da Atalanta, que preferiu acertar sua ida para o Chelsea.

Além do jogador tricolor, a diretoria de Milão também avalia o nome de Wesley. O atleta, que tem passagens pelo Flamengo e que acabou sofrendo um corte por lesão na Copa do Mundo, vive um excelente momento na Roma e figura como outra opção viável para os italianos.

Enquanto define seu futuro no mercado internacional, Guga consolida sua posição sob o comando do técnico Luis Zubeldía no Fluminense ao longo da temporada. O lateral de 27 anos assumiu a titularidade na maioria dos confrontos e já soma 25 partidas no ano, sendo 16 delas desde o início.

Opções no Fluminense

Por outro lado, o seu principal concorrente na posição, Samuel Xavier, entrou em campo 20 vezes no mesmo período. Além de garantir a consistência defensiva da equipe carioca, o camisa 23 também contribui no ataque e já distribuiu três assistências nesta temporada.

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Esse desempenho regular justifica o voto de confiança que a diretoria tricolor deu ao atleta em setembro de 2025, momento em que a gestão ampliou o vínculo contratual do jogador até o final de 2029.

Guga defende as cores do Fluminense desde 2023, ano em que deixou o Atlético-MG para se transferir ao Rio de Janeiro. Desde então, o lateral construiu uma trajetória sólida no clube, acumulando 133 jogos, dois gols marcados e 11 assistências com a camisa tricolor.

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