Jornal italiano coloca Guga na mira de gigante do futebol europeu

A iminente abertura de mais uma janela de transferências no futebol europeu agita os bastidores do esporte e fomenta novas especulações no mercado da bola. Diante desse cenário, o jornal italiano Gazzetta dello Sport revelou nesta quinta-feira (25) que intermediários ofereceram o lateral-direito Guga, atualmente no Fluminense, à Inter de Milão.

O gigante italiano busca intensamente um reforço para o setor, principalmente porque viu fracassar a negociação por Marco Palestra, da Atalanta, que preferiu acertar sua ida para o Chelsea.

Além do jogador tricolor, a diretoria de Milão também avalia o nome de Wesley. O atleta, que tem passagens pelo Flamengo e que acabou sofrendo um corte por lesão na Copa do Mundo, vive um excelente momento na Roma e figura como outra opção viável para os italianos.

Enquanto define seu futuro no mercado internacional, Guga consolida sua posição sob o comando do técnico Luis Zubeldía no Fluminense ao longo da temporada. O lateral de 27 anos assumiu a titularidade na maioria dos confrontos e já soma 25 partidas no ano, sendo 16 delas desde o início.

Opções no Fluminense

Por outro lado, o seu principal concorrente na posição, Samuel Xavier, entrou em campo 20 vezes no mesmo período. Além de garantir a consistência defensiva da equipe carioca, o camisa 23 também contribui no ataque e já distribuiu três assistências nesta temporada.

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Esse desempenho regular justifica o voto de confiança que a diretoria tricolor deu ao atleta em setembro de 2025, momento em que a gestão ampliou o vínculo contratual do jogador até o final de 2029.

Guga defende as cores do Fluminense desde 2023, ano em que deixou o Atlético-MG para se transferir ao Rio de Janeiro. Desde então, o lateral construiu uma trajetória sólida no clube, acumulando 133 jogos, dois gols marcados e 11 assistências com a camisa tricolor.

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