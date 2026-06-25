Thiago Silva se manifesta sobre retorno ao Fluminense pelas redes sociais

A diretoria do Fluminense anunciou oficialmente nesta semana a contratação do zagueiro Thiago Silva, que reforçará a equipe tricolor até o final do ano. Logo após a confirmação do acordo, o atleta se manifestou publicamente pela primeira vez. Ele explicou os motivos que o guiaram de volta ao clube de coração apenas seis meses após a sua saída.

Por meio de suas redes sociais, o defensor destilou gratidão e fez questão de valorizar o apoio maciço que recebeu dos torcedores ao longo dos últimos dias. Com palavras emocionadas, o jogador ressaltou o impacto positivo que as mensagens exerceram sobre a sua decisão de retornar.

“Quero expressar minha mais profunda gratidão a cada pessoa que tirou um momento do seu dia para enviar uma mensagem, demonstrar carinho e torcer por mim”, escreveu completando: “Em muitos momentos, são essas palavras de apoio, esse afeto sincero e essa energia positiva que nos dão força para continuar acreditando e seguindo em frente. Receber todo esse carinho me emocionou e me fez perceber o quanto sou privilegiado por contar com o apoio de vocês”, disse.

Carinho da torcida do Fluminense

Além de agradecer o carinho, o “Monstro” aproveitou o espaço para enviar um recado otimista e prometer máximo empenho nesta nova etapa da carreira.

LEIA MAIS: Jornal italiano coloca Guga na mira de gigante do futebol europeu

“Muito obrigado por cada mensagem, cada oração, cada pensamento positivo e por toda a torcida. Levo comigo o carinho de vocês no coração e sigo ainda mais motivado para enfrentar os desafios que virão”, finalizou.

Hoje quero expressar minha mais profunda gratidão a cada pessoa que tirou um momento do seu dia para enviar uma mensagem, demonstrar carinho e torcer por mim. Em muitos momentos, são essas palavras de apoio, esse afeto sincero e essa energia positiva que nos dão força para… https://t.co/pXd4x7N5HG — Thiago Silva (@tsilva3) June 25, 2026

Embora o Fluminense ainda não tenha definido a data exata da chegada do craque ao Rio de Janeiro, a comissão técnica sabe que contará com o jogador assim que a janela de transferências internacionais abrir, no fim de julho.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.