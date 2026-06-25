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Thiago Silva se manifesta sobre retorno ao Fluminense pelas redes sociais

Thiago Silva se manifesta sobre retorno ao Fluminense pelas redes sociais
Thiago Silva se manifesta sobre retorno ao Fluminense pelas redes sociais -

A diretoria do Fluminense anunciou oficialmente nesta semana a contratação do zagueiro Thiago Silva, que reforçará a equipe tricolor até o final do ano. Logo após a confirmação do acordo, o atleta se manifestou publicamente pela primeira vez. Ele explicou os motivos que o guiaram de volta ao clube de coração apenas seis meses após a sua saída.

Por meio de suas redes sociais, o defensor destilou gratidão e fez questão de valorizar o apoio maciço que recebeu dos torcedores ao longo dos últimos dias. Com palavras emocionadas, o jogador ressaltou o impacto positivo que as mensagens exerceram sobre a sua decisão de retornar.

“Quero expressar minha mais profunda gratidão a cada pessoa que tirou um momento do seu dia para enviar uma mensagem, demonstrar carinho e torcer por mim”, escreveu completando: “Em muitos momentos, são essas palavras de apoio, esse afeto sincero e essa energia positiva que nos dão força para continuar acreditando e seguindo em frente. Receber todo esse carinho me emocionou e me fez perceber o quanto sou privilegiado por contar com o apoio de vocês”, disse.

Carinho da torcida do Fluminense

Além de agradecer o carinho, o “Monstro” aproveitou o espaço para enviar um recado otimista e prometer máximo empenho nesta nova etapa da carreira.

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“Muito obrigado por cada mensagem, cada oração, cada pensamento positivo e por toda a torcida. Levo comigo o carinho de vocês no coração e sigo ainda mais motivado para enfrentar os desafios que virão”, finalizou.

Embora o Fluminense ainda não tenha definido a data exata da chegada do craque ao Rio de Janeiro, a comissão técnica sabe que contará com o jogador assim que a janela de transferências internacionais abrir, no fim de julho.

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