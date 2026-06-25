Pedro Neto brinca sobre ser o mais bonito da Copa: “Normal”

O atacante Pedro Neto não escondeu o bom humor durante sua entrevista coletiva nesta quinta-feira (25/6), representando a seleção de Portugal. O camisa 18, titular nas duas partidas dos Lusitanos até aqui na Copa do Mundo, comentou sobre uma eleição nas redes sociais que o premiou como o mais bonito do Mundial.

Em tom brincalhão, o ponta do Chelsea não se surpreendeu com tal resultado. Ele brincou com o repórter, falando que o assunto não foi discutido no vestiário por não se tratar de algo surpreendente, arrancando risadas dos presentes.

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“Acho que não há nada de admiração! É uma coisa completamente normal, e acho que nem foi tema no vestiário, porque o grupo estava todo com a opinião unânime de eu ser o mais bonito do Mundial (risos)”, brincou, provocando gargalhadas na sala de imprensa.

A coletiva, no entanto, teve momentos mais sérios. Afinal, Pedro Neto respondeu sobre a situação de Portugal no Grupo K. Atualmente em segundo na chave, com quatro pontos, sua seleção precisa vencer a Colômbia em confronto direto pelo primeiro posto.

“Sendo sincero, às vezes olhamos para as situações que podem acontecer se ficarmos em segundo ou terceiro, mas o mais importante é ir com a mentalidade que temos. Queremos ser os melhores e vamos encarar a Colômbia para ficar em primeiro. Não sabendo o que poderá acontecer, mas é isso que vamos para o jogo fazer”, afirmou, referindo-se ao jogo de sábado (27/6), em Miami.

Importância de CR7 para Portugal

Pedro Neto, por fim, comentou sobre a brilhante atuação de seu companheiro Cristiano Ronaldo na goleada por 5 a 0 sobre o Uzbequistão. Ele celebrou os dois gols de CR7 e reforçou a importância do craque para o vestiário português.

“O grupo ficou muito feliz por ele. Sabemos que ele vive de gols, é obcecado por isso, e gostamos de ver o melhor a fazer o que mais ama. Jogar com a pressão de ajudá-lo a marcar no Mundial é uma motivação extra. Queremos muito ajudá-lo a atingir esse objetivo, até por tudo o que ele já deu a Portugal”, finalizou o ponta do Chelsea.

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