Internacional busca novo adversário após desistência do Mirassol

O Internacional alterou parte do planejamento traçado para a retomada após o cancelamento de um dos jogos-treino programados durante a pausa do Mundial da América do Norte. O Mirassol solicitou a suspensão do amistoso que estava previsto para o dia 11 de julho. Entre os possíveis adversários, o São Paulo aparece como o principal candidato para ocupar a vaga na agenda.

A mudança ocorreu depois da divulgação da tabela detalhada da 19ª rodada do Brasileirão. Com o retorno da competição marcado ainda durante a disputa do Mundial, o Mirassol teve seu compromisso contra o Grêmio antecipado para 16 de julho. Dessa forma, o clube paulista entendeu que não teria tempo suficiente para manter o jogo-treino diante do Colorado e optou por cancelar o compromisso.

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Por enquanto, apenas um compromisso segue confirmado no calendário colorado. No dia 4 de julho, o Colorado receberá o Coritiba no Beira-Rio para um jogo-treino, no entanto, com portões fechados. A atividade servirá como primeira avaliação prática do trabalho desenvolvido durante a intertemporada. Enquanto isso, Paulo Pezzolano aproveita os treinamentos para aprimorar aspectos físicos, posicionais e ofensivos da equipe.

O elenco voltou aos trabalhos na última segunda-feira (22), no CT Parque Gigante, após o período de férias. O atacante Kayky é desfalque depois de sofrer uma lesão durante a pausa e passar por cirurgia. Além disso, Rochet e Félix Torres seguem defendendo Uruguai e Equador na Copa do Mundo. O próximo compromisso oficial do Internacional será apenas no dia 22 de julho, diante do Cruzeiro, no Beira-Rio. Atualmente, o Colorado ocupa a 14ª posição com 21 pontos, apenas um acima do Z4.

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