Mourinho elege maior conquista da carreira, fala sobre o Real Madrid e revela sonho antigo

José Mourinho revisitou momentos marcantes da carreira em entrevista ao podcast Beast Mode On, apresentado por Adebayo Akinfenwa. O treinador português falou sobre passagens por Benfica e Porto, comentou a Copa do Mundo de 2026, projetou sua chegada ao Real Madrid e relembrou algumas das conquistas mais importantes de sua trajetória.

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Ao comentar a última temporada do Benfica, Mourinho destacou uma marca incomum: a equipe terminou o Campeonato Português invicta, mas sem conquistar o título. Os encarnados encerraram a competição na terceira colocação, atrás de Porto e Sporting.

“Se quiser uma resposta engraçada e um pouco arrogante, posso dizer que ganhei oito campeonatos, mas nunca de forma invicta. Então considero esse o meu nono título”, brincou. “Claro que não é um troféu, mas é uma sensação especial. Ajuda a amenizar a frustração por não ter sido campeão.”

O técnico também ressaltou a importância de terminar uma temporada sem derrotas, especialmente em países onde a relação entre torcedores e clubes costuma ser intensa.

“Em Portugal, Espanha ou Itália, os torcedores vivem tudo de forma muito emocional. Não perder jogos e lutar até o fim, marcando gols decisivos, é uma forma de demonstrar respeito por eles. Cheguei ao Benfica no meio da temporada e fizemos uma boa campanha, mas o Porto manteve uma sequência impressionante de vitórias. Quando você empata, a distância aumenta e fica difícil recuperar. Ainda assim, terminar invicto é algo que traz orgulho”, disse.

Principal feito na carreira?

Ao recordar a conquista da Champions de 2004 com o Porto, Mourinho classificou o feito como um dos maiores da história do futebol português.

“O que fizemos foi extraordinário. Desde então, nenhum clube português voltou a conquistar a competição, disputar uma final ou sequer chegar a uma semifinal. Isso mostra a dimensão daquela conquista. Foi como tocar o céu”, afirmou.

O treinador revelou ainda que já tinha um acordo encaminhado com o Chelsea antes mesmo da decisão contra o Monaco.

“Eu precisava lidar com muita coisa ao mesmo tempo. Havia a pressão do trabalho, a responsabilidade da final e o fato de esconder minha saída dos jogadores. Apenas eu, o presidente do Porto e algumas pessoas do Chelsea sabíamos da situação. Quando o jogo terminou, senti que a missão estava cumprida e que era hora de seguir em frente”, disse.

Análise sobre a Copa do Mundo

Sobre a Copa do Mundo de 2026, Mourinho acredita que Portugal tem condições de brigar pelo título, mas lembrou que a concorrência é forte.

“Portugal tem qualidade para ganhar, mas não está sozinho. Existem outras grandes seleções na disputa”, afirmou.

Questionado sobre quem poderia enfrentar os portugueses em uma eventual final, voltou a apontar a Inglaterra como candidata.

“Eu sempre digo Inglaterra. Muitos dos melhores jogadores do mundo atuam na Premier League”, disse.

Mourinho também admitiu que sonha comandar uma seleção nacional no futuro.

“Meu ambiente natural sempre foi o futebol de clubes, mas quando acompanho uma Copa do Mundo ou uma Eurocopa, penso que gostaria de viver essa experiência. Tenho certeza de que um dia isso vai acontecer”, revelou.

Mourinho comenta sobre novo desafio no Real Madrid

Já pensando no trabalho que iniciará no Real Madrid, o treinador fez uma brincadeira ao comentar o torneio.

“Espero que os jogadores do Real sejam eliminados o mais rápido possível para poderem descansar e chegar logo à pré-temporada”, disse, sorrindo.

O português também rebateu a ideia de que pretende promover uma reformulação radical no elenco merengue.

“Li algumas coisas dizendo que eu chegaria ao Real Madrid para afastar jogadores importantes. Isso não faz sentido. Quero trabalhar com os melhores. O desafio é criar um time forte e evitar os problemas que existiam antes. Problema de verdade é quando você não tem grandes jogadores”, explicou.

Ao falar sobre o título de que mais se orgulha, Mourinho surpreendeu ao não escolher nenhuma das duas Champions conquistadas na carreira. Para ele, a maior emoção veio com a Roma.

“Foi a conquista da Liga Conferência. A cidade inteira entrou em festa. O impacto que aquela vitória teve em Roma foi algo que nem sempre acontece com campeões da Champions. Foi um momento inesquecível”, disse.

Por fim, o treinador revelou qual partida gostaria de reviver.

“A final da Liga Europa entre Roma e Sevilla. Mas com outro árbitro”, revelou.

A resposta foi uma referência à decisão de 2023, vencida pelo clube espanhol nos pênaltis, em um jogo marcado por fortes críticas da Roma à arbitragem, que segue como uma das derrotas mais dolorosas da carreira de Mourinho.

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