Intoxicação alimentar? Técnico esclarece polêmica e atuação ruim da Coreia do Sul

A Coreia do Sul tinha a faca e o queijo na mão para se classificar como a segunda colocada do Grupo A da Copa do Mundo. Contudo, o futebol é um esporte traiçoeiro. Mesmo precisando apenas de um empate diante da África do Sul, os sul-corenos foram derrotados por 1 a 0. Agora estão com a calculadora nas mãos para saber se vão avançar ou não para a próxima fase.

A atuação da Coreia do Sul na noite da última quarta, em Guadalajara, foi motivo de muitas críticas por parte dos jornalistas coreanos. Após o apito final, um dos jornalistas presentes na coletiva do técnico Hong Myung-Bo levantou, inclusive, a hipótese dos jogadores terem contraído uma intoxicação alimentar para justificar a atuação ruim. Entretanto, o técnico rechaçou qualquer possibilidade de um problema físico, e afirmou que a culpa da derrota é totalmente dele.

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“Eu tinha uma estratégia em mente. Sempre que há resultados ruins assim, cada um pode ter a sua própria opinião. Mas, em um palco mundial como este, acho que o resultado é realmente responsabilidade do treinador. No fim das contas, tudo cai nas minhas mãos. Acho que tomei a decisão errada e esse foi o motivo de termos tido um resultado ruim. Nada mais, nada menos”, disse Myung-Bo.

As críticas sobre o trabalho do técnico coreano não pararam por aí. Além do questionamento sobre a situação física dos jogadores, Myung-Bo também foi questionado sobre a ausência do craque Heung Min-Son no time titular, principalmente por ser um jogo decisivo.

“Em vez de fazer o Son Heung-min jogar no primeiro tempo, quando o adversário está com força total, achei que seria bom para ele jogar no segundo tempo, quando eles estivessem mais cansados e houvesse mais espaço. Foi assim que essa decisão foi tomada”, finalizou.

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