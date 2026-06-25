Ronaldo Fenômeno revela dicas para Vini Jr

Despontando como principal jogador da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, Vini Jr vem recebendo elogios mundo afora. E, nesta quinta-feira (25/6), foi a vez de simplesmente Ronaldo Fenômeno falar bem do craque brasileiro, artilheiro da Seleção com quatro gols nesta Copa.

R9 explicou, aliás, que tem um “dedo” na melhoria significativa que Vini Jr teve na carreira. Segundo o craque, campeão mundial em 1994 e 2002, ele ajudou a lapidar uma das principais características do camisa 7 da Seleção: sua velocidade.

LEIA MAIS: Vini Jr supera Tostão e Ronaldo em Copas; entenda

“Eu gosto muito de ver o Vini jogando porque, assim, é um garoto espetacular. Eu amo o Vini, cara. É um garoto humilde, que quer evoluir. E evolui rápido! Me lembro de umas conversas que eu tive com ele há uns cinco ou seis anos, e eu falava isso para ele. ‘Você é muito rápido. Mas uma hora você vai pegar um cara rápido, como você vai sair dele?’ Aí ele: ‘Eu não sei, dar o tapa e tentar ser mais rápido que ele’. Aí eu falava até do Renato Gaúcho: dá uma acelerada, para e volta a acelerar. Tirar o tempo do cara, um segundo você passa à frente do cara. Ele faz muito bem isso hoje em dia”, disse em entrevista à CazéTV.

Finalizações de Vini Jr

Outro ponto abordado foi sobre as finalizações de Vini Jr. Considerada uma das principais características do jogador do Real Madrid hoje em dia, nem sempre foi assim. Ronaldo lembrou de suas conversas com ele, mas não tirou os méritos de Vini em suas claras melhorias.

“Foi uma das conversas (finalizações), entre outras, que tive com ele. Não é graças a mim, é treino. O cara treina. Mas eu ativei uma coisa nele para ele seguir esse caminho”, encerrou o craque.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.