Bayern de Munique prepara investimento para contratar revelação alemã

O Bayern de Munique está muito próximo de confirmar uma das contratações mais caras desta janela de transferências. De acordo com informações divulgadas pela Sky Sport, nesta quinta-feira (25), o clube alemão chegou a um acordo para contratar Nathaniel Brown, lateral-esquerdo do Eintracht Frankfurt e da seleção da Alemanha, em uma negociação avaliada em 55 milhões de euros (R$ 325,6 milhões).

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Os bávaros já haviam acertado os termos contratuais com o jogador, que deve assinar vínculo até 2031. Agora, restam apenas os detalhes finais para a conclusão do negócio. De acordo com a publicação, Brown colocou o Bayern como prioridade e descartou outras possibilidades para permanecer na Bundesliga.

A rápida valorização do defensor chama atenção. Contratado pelo Eintracht Frankfurt junto ao Nurnberg em 2024 por apenas 5,5 milhões de euros (R$ 32,5 milhões), o alemão multiplicou seu valor de mercado após uma temporada de destaque. Em 42 partidas, marcou quatro gols e distribuiu seis assistências, consolidando-se como uma das revelações do futebol alemão.

O desempenho também abriu as portas da seleção principal. Brown ganhou espaço na equipe nacional e iniciou a Copa do Mundo de 2026 como titular nos dois primeiros compromissos da Alemanha.

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O crescimento do lateral não passou despercebido no mercado europeu. Arsenal e Chelsea acompanharam de perto sua situação e chegaram a considerar uma investida, mas o desejo do jogador de defender o Bayern pesou na decisão.

Aos 23 anos, Nathaniel Brown se prepara para dar o maior passo da carreira. Por fim, caso a transferência seja confirmada, ele passará a integrar a lista dos laterais mais caros da história do futebol e será uma das principais apostas do Bayern para os próximos anos.

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