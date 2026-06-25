Corinthians busca empate contra o Flamengo e segue no G8 do BR Sub-20

O Corinthians foi guerreiro e buscou um importante empate contra o Flamengo, nesta quinta-feira (25/6), pela 18ª e penúltima rodada do Brasileirão Sub-20. Jogando no CT Parque São Jorge, o time da casa ficou duas vezes atrás no placar, mas conseguiu alcançar o 2 a 2, permanecendo no G8 da competição.

Nos momentos em que perdia o jogo, o Corinthians perdia sua posição exatamente para o Flamengo, que alcançava a oitava colocação. No entanto, a igualdade no placar manteve a situação como estava. Afinal, o Corinthians segue em oitavo, agora com 29 pontos, enquanto o Rubro-Negro é o nono, com 27. A decisão pelas últimas vagas às quartas fica, então, para a derradeira rodada, no dia 1º de julho.

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O Flamengo saiu na frente com um verdadeiro golaço de Josmar. Ele recebeu pela esquerda e, logo aos 2′, invadiu a área e chutou sem ângulo para mandar por cima do goleiro Matheus Corrêa, sem chance de defesa. Aos 8′, Luizinho teve uma excelente oportunidade para deixar tudo igual. Foi quando o goleiro Gabriel Werneck errou o passe dentro da própria área e entregou no pé do atacante adversário. Ele, porém, acertou a trave.

Aos 13′, no entanto, não deu para o arqueiro rubro-negro. Em cobrança de escanteio, Yago Melo subiu mais que todo mundo e empatou de cabeça. O gol, aliás, configurou a “lei do ex”, já que Yago veio do Flamengo para o Corinthians. O Rubro-Negro retomou a ponta do placar aos 41′, novamente com Josmar. De cabeça, ele complementou cruzamento perfeito da esquerda para testar para o fundo do barbante. Já são dez gols para o artilheiro do Fla no certame.

O empate chegou na marca dos 40′ da etapa complementar. Luizinho achou passe incrível para Araújo, que dominou, girou e bateu no ângulo de Werneck. Golaço para garantir a permanência do Corinthians no G8 do Brasileirão Sub-20.

Próximos passos

O Corinthians enfrenta o Juventude na última rodada do Brasileirão Sub-20. Será no dia 1º de julho, em Caxias do Sul (RS), às 15h. Para passar de fase sem depender de outros resultados, precisa de uma vitória simples. Se tropeçar, precisará secar Flamengo e Bahia, únicos times que podem ultrapassá-lo.

Já o Fla se despede da fase inicial contra o Avaí, em casa, em partida simultânea. Para avançar, precisa vencer e ainda contar com a derrota de pelo menos um dos seguintes times: Corinthians (oitavo), Cruzeiro (sétimo) ou Athletico (sexto) – todos com 29 pontos. Isso se dá por conta do péssimo saldo do Flamengo, atualmente em -1. Caso vença e tais equipes empatem seus jogos, o critério de desempate joga contra, já que o pior saldo dentre os três é do Corinthians, com sete.

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