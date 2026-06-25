Após eliminação precoce na Copa, atacante da República Tcheca se aposenta da seleção

Depois de se classificar para a Copa do Mundo desbancando País de Gales e Dinamarca na repescagem europeia, a República Tcheca não fez valer sua participação no Mundial. Com duas derrotas e um empate, os tchecos foram eliminados na última colocação do Grupo A, atrás de México, África do Sul e Coreia do Sul. E a campanha foi a última dança de um dos seus principais jogadores com a camisa da seleção.

Nesta quinta, dia seguinte da eliminação precoce da República Tcheca da Copa do Mundo de 2026, o atacante Patrik Schick anunciou sua aposentadoria da seleção nacional. O atacante de 30 anos afirmou que a Copa foi sua última competição pela República Tcheca, e apesar do orgulho de ter vestido a camisa da seleção, também deixou uma crítica ao futebol apresentado.

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“Hoje, meu capítulo na seleção nacional chega ao fim. Saio orgulhoso do que conquistei vestindo a camisa da seleção. Mas, ao mesmo tempo, com a sensação de que o futebol tcheco tem muito, muito mais a oferecer do que demonstrou nos últimos anos. Precisamos encarar a realidade e mudar várias coisas que não têm funcionado a longo prazo. Não digo isso por raiva ou decepção. Digo porque me importo com o futebol tcheco“, disse Schick em comunicado no Instagram.

Apesar da decisão ter sido publicada depois da eliminação da Copa do Mundo, Schick deu a entender que a aposentadoria da seleção da República Tcheca já havia sido decidida antes mesmo do início da competição.

“É algo que venho pensando e carregando comigo há muito tempo. Foi uma jornada repleta de emoções, alegrias, decepções, vitórias e momentos difíceis. Sempre procurei dar o meu melhor pela seleção e representar nosso país da melhor maneira possível”, afirmou o atacante.

Schick encerra sua jornada com a seleção da República Tcheca com 56 jogos, 26 gols e quatro assistências. O atacante disputou sua primeira Copa do Mundo neste ano, mas já havia disputado duas edições de Eurocopa – em 2016 e 2020. Além do mais, o atacante também jogou pela Uefa Nations League e Eliminatórias Europeias.

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