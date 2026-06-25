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Após eliminação precoce na Copa, atacante da República Tcheca se aposenta da seleção

Após eliminação precoce na Copa, atacante da República Tcheca se aposenta da seleção
Após eliminação precoce na Copa, atacante da República Tcheca se aposenta da seleção -

Depois de se classificar para a Copa do Mundo desbancando País de Gales e Dinamarca na repescagem europeia, a República Tcheca não fez valer sua participação no Mundial. Com duas derrotas e um empate, os tchecos foram eliminados na última colocação do Grupo A, atrás de México, África do Sul e Coreia do Sul. E a campanha foi a última dança de um dos seus principais jogadores com a camisa da seleção.

Nesta quinta, dia seguinte da eliminação precoce da República Tcheca da Copa do Mundo de 2026, o atacante Patrik Schick anunciou sua aposentadoria da seleção nacional. O atacante de 30 anos afirmou que a Copa foi sua última competição pela República Tcheca, e apesar do orgulho de ter vestido a camisa da seleção, também deixou uma crítica ao futebol apresentado.

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Hoje, meu capítulo na seleção nacional chega ao fim. Saio orgulhoso do que conquistei vestindo a camisa da seleção. Mas, ao mesmo tempo, com a sensação de que o futebol tcheco tem muito, muito mais a oferecer do que demonstrou nos últimos anos. Precisamos encarar a realidade e mudar várias coisas que não têm funcionado a longo prazo. Não digo isso por raiva ou decepção. Digo porque me importo com o futebol tcheco“, disse Schick em comunicado no Instagram.

Apesar da decisão ter sido publicada depois da eliminação da Copa do Mundo, Schick deu a entender que a aposentadoria da seleção da República Tcheca já havia sido decidida antes mesmo do início da competição.

“É algo que venho pensando e carregando comigo há muito tempo. Foi uma jornada repleta de emoções, alegrias, decepções, vitórias e momentos difíceis. Sempre procurei dar o meu melhor pela seleção e representar nosso país da melhor maneira possível”, afirmou o atacante.

Schick encerra sua jornada com a seleção da República Tcheca com 56 jogos, 26 gols e quatro assistências. O atacante disputou sua primeira Copa do Mundo neste ano, mas já havia disputado duas edições de Eurocopa – em 2016 e 2020. Além do mais, o atacante também jogou pela Uefa Nations League e Eliminatórias Europeias.

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