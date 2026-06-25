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Corinthians quita salários, mas segue em atraso com direitos de imagem

Corinthians quita salários, mas segue em atraso com direitos de imagem
Corinthians quita salários, mas segue em atraso com direitos de imagem -

O Corinthians quitou nesta quinta-feira (25/6) os salários atrasados do elenco profissional e da comissão técnica, encerrando uma pendência que se arrastava desde o começo de junho. Apesar da regularização dos vencimentos registrados em carteira, o clube ainda tem débitos relacionados aos direitos de imagem dos atletas.

De acordo com o portal “Meu Timão”, os valores referentes aos direitos de imagem, com vencimento no último dia 20, seguem em aberto. A situação marca o segundo mês consecutivo em que o Corinthians enfrenta dificuldades para cumprir integralmente seus compromissos com o departamento de futebol.

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No atraso anterior, a diretoria conseguiu normalizar os pagamentos em poucos dias. Desta vez, porém, parte da pendência financeira ainda permanece sem solução. Enquanto isso, os demais funcionários contratados sob o regime CLT receberam normalmente os salários referentes ao mês de maio.

As dificuldades para manter os pagamentos em dia refletem o delicado momento financeiro vivido pelo clube. O Corinthians convive atualmente com uma dívida bruta estimada em R$ 2,7 bilhões e registrou déficit de R$ 168 milhões nos quatro primeiros meses do ano. Além dos problemas de caixa, o clube também segue impedido de registrar novos atletas por conta de uma punição aplicada pela Fifa. O transfer ban está relacionado a uma dívida com o Philadelphia Union, dos Estados Unidos, referente à contratação do volante José Martínez em 2024.

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