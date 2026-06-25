Corinthians quita salários, mas segue em atraso com direitos de imagem

O Corinthians quitou nesta quinta-feira (25/6) os salários atrasados do elenco profissional e da comissão técnica, encerrando uma pendência que se arrastava desde o começo de junho. Apesar da regularização dos vencimentos registrados em carteira, o clube ainda tem débitos relacionados aos direitos de imagem dos atletas.

De acordo com o portal “Meu Timão”, os valores referentes aos direitos de imagem, com vencimento no último dia 20, seguem em aberto. A situação marca o segundo mês consecutivo em que o Corinthians enfrenta dificuldades para cumprir integralmente seus compromissos com o departamento de futebol.

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No atraso anterior, a diretoria conseguiu normalizar os pagamentos em poucos dias. Desta vez, porém, parte da pendência financeira ainda permanece sem solução. Enquanto isso, os demais funcionários contratados sob o regime CLT receberam normalmente os salários referentes ao mês de maio.

As dificuldades para manter os pagamentos em dia refletem o delicado momento financeiro vivido pelo clube. O Corinthians convive atualmente com uma dívida bruta estimada em R$ 2,7 bilhões e registrou déficit de R$ 168 milhões nos quatro primeiros meses do ano. Além dos problemas de caixa, o clube também segue impedido de registrar novos atletas por conta de uma punição aplicada pela Fifa. O transfer ban está relacionado a uma dívida com o Philadelphia Union, dos Estados Unidos, referente à contratação do volante José Martínez em 2024.

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