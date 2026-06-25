Palmeiras vence o Fluminense e garante a liderança do Brasileiro Sub-20

O Palmeiras assegurou de forma isolada a liderança do Campeonato Brasileiro Sub-20 ao derrotar o Fluminense por 3 a 0, nesta quinta-feira (25), no Estádio Marcelo Vieira, em Duque de Caxias. Diante disso, nenhuma outra equipe consegue alcançar o Verdão. Os paulistas, agora, somam 44 pontos e mantém uma campanha invicta de 13 vitórias e cinco empates.
Já o Tricolor carioca, com apenas 19 pontos, está eliminado na primeira fase e também não possui mais nenhuma chance de rebaixamento.
Durante o confronto válido pela 18ª rodada, os paulistas construíram a vantagem com extrema rapidez. Visto que Fabiano abriu o placar logo no primeiro minuto após assistência de Victor Gabriel.
Pouco depois, aos 11 minutos, o mesmo Fabiano recebeu lançamento de Pimenta e ampliou a contagem. Enquanto Felipe Teresa selou a goleada aos 43 com uma cobrança de falta magistral.
Graças a esse resultado expressivo, o time comandado pelo técnico Allan Barcellos consolida o melhor ataque do torneio, acumulando 53 gols, e agora foca na busca pelo quinto título nacional da categoria.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.