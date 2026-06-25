Botafogo goleia o Bragantino e se garante nas quartas do Brasileiro Sub-20

O Botafogo conquistou importante vitória na 18ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. Nesta quinta-feira (25), em Atibaia, o Alvinegro goleou o Bragantino, fora de casa, por 5 a 2. Os gols foram marcados por Miguel Caldas, Abdias, Bernardo Valim, Danillo e Davi Nery, com Weimar Palacios e Luís Gustavo descontando.
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Agora, o Alvinegro chegou à terceira colocação, com 33 pontos, já garantido nas quartas de final da competição com uma rodada de antecedência. Já o Bragantino, também classificado, caiu para quarto, perdendo a posição justamente com a derrota para o Glorioso.
As duas equipes voltam a campo na próxima terça-feira (1), às 15h (de Brasília). Enquanto o Bragantino visita o América-MG, o Botafogo faz o clássico com o Fluminense no Estádio Nilton Santos.
O técnico alvinegro teve que fazer algumas mudanças no time, por conta dos atletas cedidos ao elenco profissional. No entanto, parece que o time não sentiu a falta deles e abriu o placar aos 20 minutos, com Miguel Caldas. Em seguida, Weimar Palacios deixou tudo igual para o Bragantino. O lateral-esquerdo Abdias recolocou o Glorioso na frente aos 39.
Na etapa final, Bernardo Valim fez 3 a 1 em cobrança de pênalti. Logo depois, o Bragantino voltou à partida com gol de Luís Gustavo, aos 19. Com 3 a 2 no placar, o Botafogo foi para cima e matou o jogo. Danillo ampliou e fez o quarto. O Massa Bruta ficou com um a menos após a expulsão de Luís Gustavo. No fim, Davi Nery fez um golaço e sacramentou a goleada alvinegra.
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