Criciúma vira contra o Vasco e segue vivo no Brasileiro Sub-20

O Criciúma garantiu uma importante sobrevida no Campeonato Brasileiro Sub-20 ao vencer um confronto decisivo nesta quinta-feira, dia 25. Em Nova Iguaçu, o Tigre superou o Vasco pelo por 2 a 1 pela 18ª rodada.

Consequentemente, empurrou a decisão sobre o rebaixamento para a rodada final da competição ao chegar aos 14 pontos. O time carioca está em segundo lugar, com 35 ponto, e já classificado.

Durante o confronto no Rio de Janeiro, o zagueiro Ruan assumiu o protagonismo absoluto ao balançar as redes duas vezes. Juninho marcou para o Cruz-Maltino. Graças a esse resultado, os catarinense alimentam a esperança de assegurar a permanência entre as principais potências da categoria no país.

Contudo, a missão na rodada decisiva reserva grandes desafios, uma vez que o Criciúma enfrentará o Grêmio no Centro de Treinamento Antenor Angeloni sob a obrigação exclusiva de vitória.

Além de somar os três pontos em seus domínios, o time catarinense necessita de uma combinação de resultados paralelos, dependendo de um tropeço do Avaí diante do Flamengo e também de um tropeço do Juventude contra o Corinthians.

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Apesar de enfrentar uma trajetória repleta de obstáculos ao longo do torneio, o Tigre alcança a reta final com chances matemáticas de salvação.

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