Em post, Ancelotti se diz “orgulhoso” após vitória da Seleção

O técnico da Seleção, Carlo Ancelotti, se mostrou orgulhoso com a classificação do Brasil às 16 avos de final da Copa do Mundo. Nesta quinta-feira (25/6), dia seguinte à excelente vitória por 3 a 0 perante a Escócia, o comandante italiano foi às redes para celebrar o triunfo e, claro, a vaga.

Via contas no Instagram e no X (antigo Twitter), Ancelotti destacou a “evolução” da equipe na competição, demonstrando, assim, seu orgulho com a segunda vitória em três jogos no Mundial. Com o resultado, afinal, o Brasil garantiu a primeira posição do Grupo C.

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“Orgulhosos pela classificação e pela evolução da equipe. Agora temos que nos preparar bem, mantendo o foco e a confiança. Vamos juntos”, escreveu o Mister.

Ancelotti demonstra bom comando de grupo, utilizando Rayan no lugar de Raphinha na ponta direita, algo que funcionou especialmente contra a Escócia. Além disso, fez a alegria do povo ao colocar Neymar em campo para os últimos minutos do prélio. Na coletiva pós-jogo, o italiano falou sobre a participação de Ney.

“Teve a oportunidade de jogar porque ele merecia jogar, trabalhou e treinou para recuperar com muito profissionalismo. Ele, por suas qualidades, pode ajudar o time nessa Copa do Mundo. Jogou bem os poucos minutos que jogou”, disse. Clique aqui para ler o resto da entrevista.

Orgulhosos pela classificação e pela evolução da equipe. Agora temos que nos preparar bem, mantendo o foco e a confiança. Vamos juntos. pic.twitter.com/R80R9fB2HO — Carlo Ancelotti (@MrAncelotti) June 25, 2026

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