Kaique retorna ao Palmeiras após empréstimo a clube de Portugal

O Palmeiras tem um novo goleiro em seu elenco. Afinal, Kaique está de volta à equipe após período de empréstimo no Nacional, de Portugal. O jogador foi reintegrado pela comissão técnica no início da intertemporada.

Dessa maneira, Kaique comemorou a sua volta ao Verdão, clube que o revelou para o futebol. O jogador afirmou que deseja fazer história pelo clube.

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“É um reconhecimento pelo trabalho que vem sendo feito por mim. Fico muito feliz e muito grato. O Palmeiras é o clube onde comecei, me abriu as portas para mostrar o meu trabalho, o meu futebol e mudou a vida da minha família. Eu fico muito grato pelo reconhecimento, para mim é uma honra vestir essa camisa. Se depender de mim, vão vir mais títulos pela frente”, declarou.

Em Portugal, o goleiro disputou 28 partidas, com 35 gols sofridos. No entanto, ficou marcado por ter defendido quatro pênaltis, liderando o ranking na primeira divisão em Portugal.

“Vejo de forma muito positiva a oportunidade de sair e conseguir jogar em um ambiente competitivo como era em Portugal. Consegui somar minutos, amadurecer ao longo do campeonato e ganhar um pouco de casca. Vejo isso como de extrema importância para o desenvolvimento profissional de um atleta e tiro de lá somente pontos positivos. Nesse período de empréstimo, eu pude aprender bastante e jogar, que é o mais importante. Poder somar minutos, participar dos jogos e me desenvolver”.

Kaique ganhou a Copinha pelo Palmeiras

Kaique iniciou a carreira na Portuguesa e chegou ao Palmeiras em 2019. Assim, conquistou o título da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2022.

Antes de defender o Nacional, Kaique jogou também pelo Farense, mas não teve muitas chances na equipe. Para manter o goleiro, o Palmeiras emprestará Aranha.

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