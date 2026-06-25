Doku treina normalmente na Bélgica e vai enfrentar a Nova Zelândia

O atacante Jeremy Doku participou normalmente do treino da Bélgica e deve jogar a partida decisiva da seleção diante da Nova Zelândia, à 0h (de Brasília), de sexta para sábado, pela terceira e última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. O jogador ficou fora do último jogo da equipe por conta de uma infecção respiratória e enfrentou 20 horas de voo para presenciar o nascimento do filho, em Londres.

Assim, jornais belgas apontam que Doku treinou normalmente no CT utilizado pela Bélgica em Seattle, nos Estados unidos. Aliás, não mostrou nenhum sinal de doença respiratória e deu piques em campo sem apresentar nenhum problema.

O atacante perdeu alguns treinos e não enfrentou o Irã por conta de uma infecção respiratória. Antes do confronto contra a seleção asiática, soube que o primeiro filho, Praise, estava para nascer. Recebeu a liberação da comissão técnica e viajou para ver o parto, em Londres. No total, enfrentou 20 horas de voo, em dois dias.

Dessa maneira, Doku fez falta contra o Irã, no empate em 0 a 0 pela segunda rodada.

“Obrigado a todos pelo amor, as orações e as mensagens de carinho nos últimos dias. Shireen e Praise estão ótimos, e meu coração está cheio de gratidão. Receber meu filho é uma das maiores bênçãos que Deus já me deu. Obrigado à seleção pelo apoio, agora é hora de voltar ao futebol e representar meu país no maior palco do mundo”, escreveu o jogador nas redes sociais na última terça, quando retornou da Inglaterra.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.