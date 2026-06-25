Endrick está nos planos do Real Madrid para a próxima temporada

Endrick deve ganhar uma nova oportunidade no Real Madrid na temporada 2026/27. De acordo com informações divulgadas pelo jornal Marca nesta quinta-feira (25), o atacante brasileiro faz parte dos planos do clube para o próximo ciclo e deverá permanecer no elenco para disputar espaço sob o comando de José Mourinho.

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A publicação afirma que tanto o jogador quanto o Real Madrid descartam a possibilidade de um novo empréstimo. Na segunda metade da última temporada, Endrick atuou pelo Lyon, onde acumulou bons números: foram oito gols e sete assistências em 21 partidas pela equipe francesa. O desempenho também garantiu sua convocação para a Copa do Mundo de 2026 com a Seleção Brasileira.

Confiante em seu potencial, o atacante acredita que pode conquistar seu espaço e convencer Mourinho de que está pronto para assumir um papel mais importante. O treinador português, inclusive, vê com bons olhos as características do jovem brasileiro.

Embora tenha como posição preferida a faixa central do ataque, Endrick também pode ser utilizado aberto pelo lado direito. Dessa maneira, aumenta as alternativas ofensivas do Real Madrid para a próxima temporada.

Contratado junto ao Palmeiras em 2024 por mais de 45 milhões de euros (R$ 266 milhões na cotação da época), o brasileiro tem vínculo com o clube espanhol até junho de 2030 e segue como uma das principais apostas do Real Madrid para o futuro.

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