Turquia x EUA, AO VIVO, com comentários e estatísticas a partir das 22h

Turquia e EUA fazem confronto nesta quinta-feira (25/6), às 23h, no SoFi Stadium, em Los Angeles, pela última rodada do Grupo D da Copa do Mundo. Mas, desde 22h, a Voz do Esporte faz o esquenta da partida. Pedro Casagrande estará no comando, com Alvaro Martin comentários e Pedro Rigoni nas reportagens.

Durante o jogo, a Webradio fará os comentários e trará as estatísticas em tempo real, sem narração. Não perca nada deste duelo acessando a Voz do Esporte.

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