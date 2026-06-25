Neymar desiste de ida à MLS, diz jornal

Em foco por conta de sua estreia na Copa do Mundo na última quarta-feira (24/6), Neymar voltou aos holofotes nesta quinta (25/6). Isso porque o craque brasileiro desistiu de fechar com o Cincinnati FC (EUA), time que disputa a Major League Soccer (MLS), principal torneio dos Estados Unidos, uma das sedes do Mundial 2026.

O jogador de 34 anos tinha acordo para jogar na equipe de Ohio, mas desistiu por conta da demora dos norte-americanos. É o que reporta o “The Athletic”, do “New York Times”, principal jornal dos Estados Unidos.

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De acordo com a publicação, o estafe de Neymar conversava com o Cincinnati desde abril deste ano. Diretor esportivo e presidente do clube, aliás, já haviam encontrado com o pai do atleta, Neymar da Silva Santos, que gerencia sua carreira. Dessa forma, com a demora do clube em fechar negócio, o craque do Santos deu para trás.

Neymar, no entanto, segue disponível para jogar na MLS. Seu contrato com o Peixe vai apenas até dezembro deste ano, o que significa que ele poderá assinar pré-contrato gratuito com qualquer clube do mundo a partir da próxima quarta-feira (1º/7). Atualmente, a MLS é a casa de diversos craques, tendo Lionel Messi, do Inter Miami, como principal estrela. Além dele, Marco Reus (LA Galaxy), Hugo Lloris e Heung-min Son (LA FC), Müller (Whitecaps) e Antoine Griezmann (Orlando City) atuam por lá.

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